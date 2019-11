Manovra | Fornaro | ‘no a gioco primi della classe’

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019) Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Quellodi bilancio non sarà un passaggio facile. Faremo la nostra parte, quello che però non è accettabile è ildeiclasse”. Lo ha affermato Federico, capogruppo di Leu alla Camera, intervenendo all’assemblea di Articolo uno.“Non accetteremo -ha aggiunto- partiti di maggioranza impegnati a martellare con emendamenti soppressivi i muri portanti dell’impiantolegge di bilancio deciso insieme. Il Parlamento può e deve migliorare il testo uscito da Palazzo Chigi, ma la maggioranza è chiamata a dimostrare coesione e responsabilità, in discontinuità con la litigiositàcoalizione precedente”. L'articolo, ‘no aclasse’ Meteo Web.

171822elFranca : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: non snaturare impianto e natura di una #manovra redistributiva. Chi alimenta la fake news della manov… - carutig : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: i Vigili del fuoco svolgono un lavoro prezioso, non possiamo ricordarci di loro solo di fronte alle t… - ArticoloUnoRoma : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: i Vigili del fuoco svolgono un lavoro prezioso, non possiamo ricordarci di loro solo di fronte alle t… -