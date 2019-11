A Venezia oggi resta il disagio | domani torna l' allarme

Venezia sommersa dall’acqua - la Nazionale Italiana vicina alla città : oggi allenamento a Mestre e visita in centro : Il ct Mancini ha deciso di far allenare la squadra a Mestre per permettere ai cittadini veneti di dimenticare per un po’ il disastro dei giorni scorsi La Nazionale Italiana dimostra la propria solidarietà ai cittadini di Venezia, il ct Roberto Mancini e tutta la delegazione azzurra sono atterrati oggi alle ore 11 all’aeroporto della città lagunare direttamente da Sarajevo, per far visita ai cittadini colpiti dal ...

Le foto dell’acqua alta oggi a Venezia : Ha raggiunto un livello massimo di 154 cm per poi scendere lentamente: per precauzione Piazza San Marco è stata chiusa

Venezia - sindaco chiude piazza San Marco per l’acqua alta. Anche a Chioggia - chiuso centro storico : "Sono le 9.20 e sono costretto a far chiudere la piazza, stiamo dando gli ordini alla polizia locale, la chiudiamo per ogni evenienza per non mettere a rischio l'incolumità delle persone". Inizia così la mattinata del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che annuncia un'altra giornata di passione per la città in cui è attesa una forte marea, "eccezionale" con un picco di 160 centimetri. Nel weekend il livello è invece in leggera diminuzione, ...

Venezia : previsione marea - oggi a 150 cm : 00.00 Il Centro maree del Comune di Venezia rivede al rialzo la stima della nuova punta di acqua alta per la giornata di oggi, venerdì, portandola da 145a 150centimetri sopra il medio mare. Si tratta di una marea da codice rosso, che si somma ai picchi 'eccezionali' già registrati in questi ultimi giorni. il fenomeno dovrebbe giungere all'apice intorno alle ore 11:20. Per questa notte, tra circa un'ora (all'una), la massima dovrebbe fermarsi ...

SCUOLE CHIUSE OGGI - ALLERTA METEO/ Maltempo : ko Napoli - Messina e Venezia : SCUOLE CHIUSE, ALLERTA METEO al Centro-Sud e in Veneto: Maltempo e trombe d'aria, ko Napoli, Messina, Venezia, Taranto e Policoro. Matera riapre

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Venezia - Conte : "Polemiche non mi distraggono" : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Il premier Giusepe Conte a Venezia sui danni post-maltempo: "Le polemiche non mi distraggono", 14 novembre 2019,

Conte da Venezia : “Oggi dichiareremo lo Stato di emergenza per la città : fondi arriveranno subito” : "Per quanto riguarda il ristoro dei danni ci sono due fasi. La prima fase ci consentirà di indennizzare privati ed esercenti commerciali, sino a un limite per i primi a 5mila euro e per i secondi a 20mila euro. Questi soldi arriveranno subito", ha detto Giuseppe Conte alla stampa. "C’è un grandissimo disagio. Potete immaginare per chi svolge un’attività commerciale come deve essere vedere il proprio mondo crollare sott’acqua", ha aggiunto il ...

Alessandro Sallusti : "Altro che Greta Thunberg e pm". Di chi è la colpa se oggi Venezia annega : Alessandro Sallusti attacca i veri responsabili del disastro di Venezia. "Scommetto che adesso ci diranno che ha ragione Greta, che Venezia è vittima del cambiamento climatico", scrive nel suo editoriale su Il Giornale, tutte "palle" perché l'Italia "è stata gravemente alluvionata, a volte devastata

Acqua alta Venezia - danni incalcolabili. Oggi Cdm per emergenza. LIVE : Nella notte la marea è calata ma si teme per nuove allerte. Altro picco atteso per le 10.50. Il premier Conte sul Mose prevede: sarà verosimilmente completato nella primavera del 2021

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Venezia in ginocchio per l'acqua alta - 14 novembre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Venezia in ginocchio per l'acqua alta, proclamato dalle autorità lo stato di emergenza, 14 novembre 2019,

Acqua alta Venezia - danni incalcolabili. Oggi Cdm per emergenza. LIVE : Nella notte la marea è calata ma si teme per nuove allerte. Altro picco atteso per le 10.50. Il premier Conte sul Mose prevede: sarà verosimilmente completato nella primavera del 2021

Acqua alta a Venezia - oggi Cdm straordinario per stato di emergenza : E' calata la marea e insieme a questa anche il vento in Laguna durante la notte. Ma per oggi le previsioni tornano a destare preoccupazione. Centinaia gli interventi richiesti dopo la mezzanotte. Il premier, nella città devastata, parla di "danni per ora non quantificabili" (le immagini dall'alto). Zaia non usa mezzi termini e definisce quanto accaduto un "disastro apocalittico". Due morti nell'isola di Pellestrina, ...

Venezia sott'acqua - oggi Cdm straordinario per stato di emergenza : E' calata la marea e insieme a questa anche il vento in Laguna durante la notte. Ma per oggi le previsioni tornano a destare preoccupazione. Centinaia di interventi richiesti dopo la mezzanotte. Il premier, nella città devastata, parla di "danni per ora non quantificabili". Zaia non usa mezzi termini e definisce quanto accaduto un "disastro apocalittico" Iil sindaco Brugnaro parla di "danni inimmaginabili": inondata ...

Venezia è caduta nel 1797 : lamentarsi oggi è anacronistico : San Marco, mi permetto di elencare alcuni punti, le consapevolezze offerteci dall’acqua Veneziana altissima. Primo: la natura è matrigna anzi assassina (vedi i morti di Pellestrina) e per l’uomo l’unica speranza è la cultura (vedi il Mose: quando caspita lo inaugurano?). Secondo: ancor più dell’inau