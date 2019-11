“Tutto fuori!” Selvaggia Roma nuda sui social | lo scatto fa girare la testa

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 15 novembre 2019)senza freni. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo debordante sui. L’influencer si è mostrata come mai era successo prima. L’affascinanteha deciso di movimentare un po’ la serata dei suoi followers postando una sua foto decisamente “piccante”. L’ultimo post disu Instagram lascia davvero pochissimo spazio all’immaginazione. L’influencer ha pubblicato una sua foto mentre dorme completamente. Il suo generoso “davanzale” è leggermente coperto dal suo braccio. Grazie all’assenza dei vestiti i followers hanno potuto ammirare benissimo tutti i suoi tatuaggi. In molti sicuramente saranno ricorsi allo zoom per poter cogliere ogni minimo particolare. La sensualità della bellaemerge totalmente dallo. Uno spettacolo per gli occhi I followers didopo averla vista completamente senza veli hanno dato libero ...

pattycoro : @IlContiAndrea E #Davide come i #maneskin ???? forse non vince #XFactor13 ma stravince tutto fuori ???? @malikayane - ninth9ste : Oggi ancora tutto fuori uso. È giusto così? @Trenord_Press @TrenordOfficial - BeatricePedrini : @saggiadecisione @pietroraffa Mi scusi ma si vede proprio che Lei non c’era in quella in piazza, altrimenti ora Le… -