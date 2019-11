Stop alla recita di Natale, ma la preside smentisce: Mai stata abolita

Ilva - Conte : «Governo non rischia». Il Cdm slitta alla settimana prossima. Scudo penale - Stop a emendamenti : All'indomani del primo passo concreto di ArcelorMittal verso l'addio all'Italia (la società franco-indiana ha depositato in tribunale l'atto di recesso dal contratto di affitto...

Concessioni balneari - emendamento M5s : “Stop al pagamento dei canoni e alla riscossione coattiva per tutto il 2020” : Dopo la marcia indietro dello scorso gennaio, il Movimento 5 Stelle tenta ancora una volta di favorire i balneari con una sanatoria in attesa di una “revisione complessiva del sistema delle Concessioni demaniali marittime”. Stavolta il veicolo sono due emendamenti al decreto fiscale presentati in commissione Finanze alla Camera. La proposta prevede lo stop al pagamento dell’affitto che viene versato dagli stabilimenti per tutto il ...

Il nuovo teaser di Westworld 3 apre alla diStopia pura col dominio assoluto dei dati : I precedenti teaser di Westworld 3 avevano aperto le porte a una stagione del tutto diversa dalle precedenti. Nuovi e poderosi innesti al cast, nuove ambientazioni e soprattutto nuovi approcci a una narrazione che nella scorsa stagione aveva causato più di un mal di testa. Il nuovo teaser di Westworld 3 prosegue oltre questo ideale spartiacque presentandosi come un spot della Incite, compagnia hi-tech che promette di risolvere i problemi ...

Miley Cyrus operata alla corde vocali : Stop forzato per la cantante : Miley Cyrus in ospedale: la cantante è stata operata alle corde vocali Solo qualche giorno fa Miley Cyrus ha annunciato una pausa dalla musica. L’ex stellina Disney non ha fornito ulteriori dettagli ma la verità è stata svelata da People. Nei giorni scorsi l’ex moglie di Liam Hemsworth è stata operata alle corde vocali. Un […] L'articolo Miley Cyrus operata alla corde vocali: stop forzato per la cantante proviene da Gossip e Tv.

"Gli impianti ex Ilva al minimo. Così entro fine mese Stop totale" : l'allarme della Uilm : “Il Governo parla di allarme rosso ma non ha una idea precisa di cosa fare. L’azienda, tenendo fede a quanto scritto nella lettera di recesso, sta portando gli impianti al minimo della capacità di marcia. In queste condizioni entro fine mese ci sarà lo stop totale, compreso l’Afo2. Bisogna intervenire presto”, è questo l’allarme, lanciato all’Ansa, dal segretario generale della Uilm di ...

Giugliano come Verona : Stop alla gara per cori razzisti contro calciatore Licata : Accade tutto al 22' del secondo tempo di Giugliano-Licata, match valevole per la decima giornata del campionato di serie D. L'allenatore siciliano Campanella sostituisce l'ivoriano...

Maltempo - piogge e allagamenti. Sindaco di Sestri Levante : rimanete in casa. Stop ai collegamenti con Capri : Maltempo diffuso in tutta Italia. Allagamenti, cedimenti stradali e schianti di alberi nel Ponente Ligure dove permane l'allerta gialla diramata dall'Arpal. Una persona è stata...

NBA 2019-2020 : Steph Curry operato alla mano sinistra - tre mesi di Stop per la stella dei Golden State Warriors : Diventa pesantissima la situazione infortuni in casa Golden State Warriors. Steph Curry, infatti, è stato operato alla mano sinistra fratturata pochi giorni fa nella partita contro i Phoenix Suns. Per il numero 30 della franchigia di San Francisco, lo stop previsto è di tre mesi, dopo i quali verrà rivalutato. Un’assenza, questa, che va a fare il paio con la già pesante permanenza lontano dal parquet di Klay Thompson, out almeno per ...

Fisco più leggero - aiuti alle famiglie Dallo Stop per la cedolare secca alla Flat tax : Dalla Carta Bimbi (fino a 400 euro per figlio) alle tre fasce per il bonus in busta paga. La bozza della manova in 93 articoli.

Germania - Stoppa la palla che sta uscendo dal campo mentre si riscalda. Rigore!. : Su Il Giornale un curioso caso di applicazione delle regole del calcio in senso rigorosissimo. Regole in cui c’entra anche la tecnologia, di cui oggi si discute tanto. Nella serie B tedesca, il Var punisce un giocatore che ancora deve entrare in campo. Riepiloghiamo i fatti. E’ accaduto venerdì, nell’anticipo della Zweite Liga (la Serie B tedesca) fra Kiel e Bochum. La squadra di casa è in vantaggio per 1-0. L’attaccante ...

Ginnastica - tutte le italiane in attività secondo la Federazione Internazionale. Tante azzurre sono già ritirate! Un sistema fallace e lo “Stop” di Ferlito : La Federazione Internazionale di Ginnastica ha aggiornato lo status delle ginnaste di rilievo mondiale. secondo la FIG ci sarebbe il ritiro di Carlotta Ferlito (che però non ha dato comunicazioni in merito) oltre a quello di Erika Fasana: questo sono le più grandi novità emerse dopo i Mondiali di Stoccarda per quanto riguarda l’Italia ma ricordiamo che il sistema è spesso fallace. Basti pensare, infatti, che atlete già ampiamente ritirate ...

Ilva - sindacati : allarme Stop immunità : 16.55 "La norma abrogata non garantiva alcuna immunità penale, ma era limitata alla realizzazione del piano ambientale, con perimetro e portata limitata". Così Fiom, Fim e Uilm intervengono sulla soppressione dello "scudo" penale per i manager Ilva, votato ieri dalle Commissioni Industria e Lavoro. I sindacati ricordano di aver firmato un accordo un anno fa, "che l'azienda e il governo potrebbero far diventare carta straccia.Se non saranno ...

Ciclismo - bloccate le novità del Codice della Strada : Stop alla distanza di 1 - 5 metri tra auto e ciclisti : Il Ministero delle Infrastrutture ha bloccato le novità del Codice della Strada riguardo all’utilizzo della bicicletta che erano già state approvate dalla Commissione Trasporti della Camera. Uno stop inatteso dovuto a qualche dubbio di troppo e che dunque congela i provvedimenti tanto attesi dai ciclisti tra cui spicca in particolar modo l’obbligo dei conducenti di auto e moto di mantenere una distanza minima di 1,5 metri nei ...