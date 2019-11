Sparklite - recensione

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 15 novembre 2019) Nel panorama videoludico esistono titoli che possiamo definire delle vere e proprie "sorprese". Delle piccole perle, oscurate magari dall'uscita di un gioco più atteso, che meriterebbero di essere scoperte anche da chi non sia esperto di un determinato genere.È il caso di, gioco d'avventura roguelike targato Merge Games e Maple Whispering Limited, e ispirato ad alcuni titoli della saga di The Legend of Zelda (in particolare a "The Legend of Zelda: A Link to the Past"). La sua definizione ci indica fin da subito il genere di riferimento, un genere che non sempre viene apprezzato dall'opinione comune. E tra queste persone inserisco anche me stessa: non sono una grande fan dei roguelike ma qualcosa, stavolta, mi ha fatto cambiare idea e mi ha spinto a dargli una chance.Come già detto prima,è un roguelike dalla struttura piuttosto classica, ossia con mappe casuali ...

