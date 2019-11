Perché trasformare l’Emilia Romagna in Stalingrado è un rischio

Fonte : fanpage

(Di venerdì 15 novembre 2019) L'alternativa alla destra sovranista c'è e ieri a Bologna ne abbiamo avuto l'ennesima conferma, con una marea di persone a oscurare la manifestazione leghista per le Regionali in Emilia. Ma nella politica le scorciatoie non funzionano e pensare che l'antisalvinismo possa essere l'unico collante di mondi diversi e partiti divisi come mai prima d'ora sarebbe un grosso errore.

