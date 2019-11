Fonte : quattroruote

(Di venerdì 15 novembre 2019) Lasi è messa in tasca, in questo 2019, altri due titoli mondiali di F.1, portando il totale dal 2014 a quota dodici, tra campionati Piloti e Costruttori: un record storico (la Ferrari dellera Schumacher era arrivata a undici) e un dominio incontrastato nellera delle power unit ibride, interrotto solo da sprazzi occasionali di competitività di Ferrari e Red Bull. Un risultato ottenuto, oltre che per le indiscutibili doti di piloti come Hamilton, Rosberg e Bottas, grazie al formidabile lavoro di una squadra che non ha mai visto venire meno, nonostante i ripetuti successi, le proprie motivazioni, come Toto Wolff ha sottolineato nellintervista rilasciata a Quattroruote in occasione dellultimo Gran Premio dItalia. Ma il concetto di squadra oggi, in Formula 1, è più ampio del perimetro, pur vasto, del singolo team e comprende i partner, soprattutto quelli tecnici, che lavorano ...

dinoadduci : Mercedes F.1 - Le nostre interviste a DArrigo e Cowell -