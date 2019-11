Mamma partorisce ma quando vede il suo bambino la gioia è incontenibile | ecco quale è il

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Una donna di 29 anni, Dara Crouch che vive a Columbus, in Georgia era in attesa del suo secondo figlio. La donna, giàdi una bambina, era convinta che anche con il suo secondo parto avrebbe dato alla luce una bambina perchè nella sua famiglia non nascevano maschi da cinquant’anni. In ogni caso non aveva voluto sapere dall’ecografia il sesso delma dentro di se non aveva dubbi: sarebbe stata una femminuccia. Al momento del parto , per fortuna, le hanno scattato una fotografia perchéha visto che a nascere era un maschietto la suaè statae quel fermo immagine lo testimonierà per sempre. E’ lei stessa a dichiarare così: “L’ultimo maschio che sappiamo essere nato dalla mia parte della famiglia risale a circa 50 anni fa, ma onestamente ha poco a che fare con lo shock nella foto” e poi aggiunge: “Pensavo davvero che fosse una bambina. ...

