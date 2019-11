L’Italia a bordo della Iss | dai moduli abitativi ai pasti in orbita

Ocean Viking - dopo 11 giorni ancora nessun porto per i 104 migranti a bordo : L’Italia non risponde : La nave Ocean Viking, con a bordo 104 migranti (tra cui 41 minori e due donne incinte) è ancora in mare in attesa di un porto sicuro. Ma dopo 11 giorni ancora non è arrivata risposta né da Malta né dall'Italia. Attende indicazioni per lo sbarco in un porto sicuro anche la Alan Kurdi, con a bordo 90 persone soccorse tre giorni fa.Continua a leggere

