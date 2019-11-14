Traffico Roma del 14-11-2019 ore 19 | 30

sole24ore : Roma seconda città al mondo per le code nel traffico - alessioviola : A Roma non é traffico é guerra dei mondi. - virginiaraggi : Via Ruggero Giovannelli, a due passi da Villa Borghese, entra a far parte di #StradeNuove. I lavori restituiscono… -
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Roma seconda città al mondo per le code nel traffico Il Sole 24 ORE
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 19 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, C’È Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA, DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA INVECE TRA LA CASSIA E LA PRENESTINA. IN USCITA DA Roma, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE PER UN INCIDENTE, TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO, VERSO IL GRA. SU VIA DEL FORO ITALICO, FILE DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 18 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, C’È Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA, DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA INVECE TRA LA CASSIA E LA PRENESTINA. IN USCITA DA Roma, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE PER UN INCIDENTE, TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO, VERSO IL GRA. SU VIA DEL FORO ITALICO, FILE DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 18 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO, DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA; IN INTERNA, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA E PRENESTINA. IN USCITA DA Roma, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, PRUDENZA PER UN INCIDENTE, TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO, VERSO IL GRA. PROSEGUENDO, Traffico INTENSO E POSSIBILI RALLENTAMENTI, DA VIALE DELLA ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 17 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO, DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA; AUMENTO DEL Traffico ANCHE IN INTERNA, DOVE GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA E PRENESTINA. SI RALLENTA IN USCITA DA Roma, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DALLA TANGENZIALE FINO A ENTRARE SUL RACCORDO. SU VIA DEL FORO ITALICO, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA DA VIA DELLA ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 17 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO, DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA; AUMENTO DEL Traffico ANCHE IN INTERNA, DOVE GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA BIS E PRENESTINA. MAGGIORI SPOSTAMENTI, RISPETTO A UN’ORA FA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN USCITA DALLA CITTÀ, DA VIA DELLA SERENISSIMA A VIA DI TOR CERVARA. SU VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 16 : 30 : Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane ultimo giorno del concorso presso il Centro Congressi di via Aurelia alle 15 è partita la sessione pomeridiana di prova per i candidati possibili disagi nel tardo pomeriggio per il deflusso dei ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 15 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, Traffico INTENSO E POSSIBILI RALLENTAMENTI, TRA LO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA. SULLA TANGENZIALE EST, E PIÙ PRECISAMENTE NEL TRATTO DELLA GALLERIA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER LA STAZIONE TIBURTINA, IN DIREZIONE VIA SALARIA. CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO, PRIMA DI IMMETTERSI ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 14 : 30 : PER ORA REGOLARE IL Traffico LUNGO IL RACCORDO ANULARE, MENTRE ABBIAMO BREVI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST; TRAFFICATA ANCHE LA TANGENZALE EST, AL FORO ITALICO ATRATTI SI RALLENTA NEI DUE SENSI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARI, PIù AVANTI, ALTRE CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO, VERSO SAN GIOVANNI; POCO FUORI IL RACCORDO, A TORREGAIA, SEGNALIAMO UN ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 13 : 30 : PER ORA REGOLARE IL Traffico LUNGO IL RACCORDO ANULARE, MENTRE ABBIAMO BREVI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST; TRAFFICATA ANCHE LA TANGENZALE EST, AL FORO ITALICO ATRATTI SI RALLENTA NEI DUE SENSI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARI, PIù AVANTI, ALTRE CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO, VERSO SAN GIOVANNI; POCO FUORI IL RACCORDO, A TORREGAIA, SEGNALIAMO UN ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 12 : 30 : TORNATATO REGOLARE IL Traffico LUNGO LA TANGENZALE EST. SULLA PONTINA RALLENTAMENTIPER INCIDENTE TOR DE CENCI ED IL RACCORDO VERSO L’EUR SI STA IN CODA A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST. SI PROCEDE IN FILA SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA DALLE 11 ALLE 14 IN CENTRO IN PROGRAMMA PREVISTA UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA UMBERTO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ TRA LA PIAZZA E ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 11 : 30 : TORNATATO REGOLARE IL Traffico LUNGO LA TANGENZALE EST. SULLA PONTINA RALLENTAMENTIPER INCIDENTE TOR DE CENCI ED IL RACCORDO VERSO L’EUR SI STA IN CODA A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST. SI PROCEDE IN FILA SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA DALLE 11 ALLE 14 IN CENTRO IN PROGRAMMA PREVISTA UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA UMBERTO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ TRA LA PIAZZA E ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 10 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA E TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE CASTRENSE E PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO E’ RIAPERTO IL TRATTO TRA LA A24 E VIA DI PORTONACCIO VERSO IL FORO ITALICO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TOR DE CENCI A VIALE OCEANO ATLANTICO VERSO L’EUR Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE IN VIA CASSIA IN PROSSIMITA’ DI VIA MONTEMIGNAIO SI STA IN CODA A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 10 : 00 : SULLA TANGENZIALE EST CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA E TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE CASTRENSE E PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO E’ RIAPERTO IL TRATTO TRA LA A24 E VIA DI PORTONACCIO VERSO IL FORO ITALICO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TOR DE CENCI A VIALE OCEANO ATLANTICO VERSO L’EUR Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE IN VIA CASSIA IN PROSSIMITA’ DI VIA MONTEMIGNAIO SI STA IN CODA A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 09 : 30 : SULLA PONTINA CODE CODE PER Traffico DA TOR DE CENCI A VIALE OCEANO ATLANTICO VERSO L’EUR SULLA TANGENZIALE EST CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA E PER UN NUOVO INCIDENTE E’ CHIUSO IL TRATTO TRA LA A24 E VIA DI PORTONACCIO VERSO IL FORO ITALICO INCIDENTE POI INVIALE OCEANO ATLANTICO ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI DECIMA E RALLENTAMENTI SU VIA CASSI IN PROSSIMITA’ DI VIA DI DECIMA SI STA IN CODA A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: DAL ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 09 : 00 : CONSUETI DISAGI VERSO IL CENTRO IN PARTICOLARE SULLA PONTINA CODE PER UN INCIDENTE DA POMEZIA NORD A CASTEL RomaNO E PROSEGUNDO CODE PER Traffico DA TOR DE CENCI A VIALE OCENAO ATLANTICO UN INCIDENTE E’ AVVENUTO CON POSSIBILITA’ DI Traffico RALLENTATO SU PIAZZA DI PORTA CAPENA ALL’ALTEZZA DEL CIRCO MASSIMO, ED IN ZONA NORD OVEST, SU VIA PASQUALE II ALL’ALTEZZA DI VIA GIAMBATTISTA SORIA SULLA TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE LUNGHE CODE ORA DA ...