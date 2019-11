Manfredonia | diceva alle pazienti che erano malate e le palpeggiava | arrestato medico

Fonte : fanpage

(Di giovedì 14 novembre 2019) Undi 65 anni dell'ospedale diè stato posto agli arresti domiciliari dopo essere stato accusato di violenza sessuale ai danni di 5 sue. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe fatto crederesue vittime di sospettare gravi patologie, talvolta risultate persino inesistenti, e per questo le induceva a sottoporsi a esami diagnostici non necessari. Così le invitava a spogliarsi e nel frattempo ne approfittava per palparne seni e glutei.