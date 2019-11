L’Isola di Pietro 3 | trama del 22 novembre | Valerio vuole lasciare Carloforte

L’Isola di Pietro - spoiler 5° episodio : la Sereni e il Ruggeri sembrano riavvicinarsi : Continua ad appassionare il pubblico la famosa mini serie televisiva L’Isola di Pietro, che vede come protagonista principale Gianni Morandi ancora una volta nei panni del pediatra Pietro Sereni. Gli spoiler del quinto episodio in programmazione su Canale 5 in prima tv assoluta il 15 novembre 2019, dicono che sembrerà esserci un riavvicinamento tra Elena Sereni (Chiara Baschetti) e Valerio Ruggeri (Francesco Arca). I momenti di Serenità tra la ...

Ascolti TV | Venerdì 8 novembre 2019. Tale e Quale 22% - L’Isola di Pietro 13.9%. Fiorello saluta con il 21.6% - Amadeus gongola (23.1%). Vita in Diretta leader (14.3%) : Carlo Conti e Roberta Bonanno (che imita Claudio Villa) Nella serata di ieri, Venerdì 8 novembre 2019, su Rai1 – dalle 21.47 alle 0.26 – la finale del torneo di Tale e Quale Show 9 ha conquistato 4.347.000 spettatori pari al 22% di share (qui i dati dello scorso anno). Su Canale 5 la fiction L’Isola di Pietro 3 ha raccolto davanti al video 2.964.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 ...

Anticipazioni L’Isola di Pietro 3 - quinta puntata : Leonardo rischia la vita : L’Isola di Pietro 3, Anticipazioni quinta puntata di venerdì 15 novembre: Leonardo in pericolo, cosa succederà a Caterina? Leonardo rischierà seriamente la vita nella quinta puntata de L’Isola di Pietro di venerdì 15 novembre 2019. Stando alle ultime Anticipazioni, sorgeranno dei problemi che getteranno delle lunghe ombre sul ragazzo, che dovrà lottare duramente per tenersi […] L'articolo Anticipazioni L’Isola di Pietro ...

L’Isola DI PIETRO 3 - anticipazioni puntata di venerdì 15 novembre : Ancora una puntata su Canale 5 della fiction L’isola di PIETRO 3. Ecco anticipazioni e trame ufficiali della quinta puntata, in onda venerdì 15 novembre 2019 in prime time: Proseguono le ricerche di Irene Manca (Astrid Meloni), che ha rapito Anna e sembra sparita nel nulla. Diego (Erasmo Genzini) cerca di ritrovarla grazie anche all’aiuto risolutivo di PIETRO (Gianni Morandi). Elena (Chiara Baschetti) e Valerio (Francesco ...

L’Isola di Pietro 3 - anticipazioni penultima puntata : scelte inattese : anticipazioni L’isola di Pietro 3, prossima puntata: un nuovo mistero Nuovi misteri, scelte inaspettate, intrighi e bugie tingeranno di giallo la prossima puntata della fiction L’isola di Pietro 3. Gianni Morandi, nei panni del pediatra Pietro Sereni, sarà di nuovo pronto ad indagare per scoprire la verità sulla morte di Chiara e continuerà ad aiutare i ragazzi di Carloforte. La quinta e penultima puntata de L’isola di Pietro ...

L’Isola di Pietro 3 - Quinta puntata : Anna Viene Rapita! : L’Isola di Pietro 3, trama Quinta puntata: Anna non si trova più, ed una sola persona è la sospettata per la sua scomparsa. Intanto nuovi indizi aiutano Elena e Valerio sulla scomparsa di Chiara… L’Isola di Pietro tiene tutti con il fiato sospeso e, sebbene si sia arrivati alla Quinta puntata, ancora nessuno è riuscito ad intuire chi possa essere stato il colpevole. Ancora sono tanti i dubbi sull’assassinio di Chiara, e ...

L’Isola di Pietro 3 tra rapimenti e problemi : anche Leonardo è in pericolo? Anticipazioni 15 novembre : L'Isola di Pietro 3 continua ad irretire il pubblico di Canale5. Gli ascolti rimangono pressoché stabili e Gianni Morandi è pronto a vestire ancora i panni di Pietro per le ultime puntate di questa stagione. Tra Leonardo e Caterina è esplosa la passione e adesso proprio la giovane sembra pronta a lasciare tutto per la mistery new entry di questa stagione a discapito del suo grande amore per Diego. Il giovane l'ha tradita e con la sua confessione ...

L’Isola di Pietro 3 - Ilaria in chemioterapia : anticipazioni quarta puntata venerdì 8 novembre : Nuovo appuntamento con L’isola di Pietro 3, giunta alla sua quarta puntata della terza stagione, in onda venerdì 8 novembre su Canale 5 dalle 21.25 circa in poi. La fiction con Gianni Morandi nei panni del pediatra residente a Carloforte Pietro Sereni corre velocemente verso la sua conclusione, che arriverà alla sesta puntata: il finale, peraltro, sarà nuovo di pacca perché tutto il cast, con la troupe, si sono ritrovati di recente per ...

L’Isola di Pietro 3 quarta puntata : trama e anticipazioni 8 novembre 2019 : L’Isola DI Pietro 3 quarta puntata. Con le puntate inedite della terza stagione, torna su Canale 5 la fiction con Gianni Morandi. Di seguito trama e anticipazioni del quarto appuntamento venerdì 8 novembre 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’Isola di Pietro 3 quarta puntata: trama e anticipazioni 8 novembre 2019 Il ritrovamento al resort della cameriera Lara in fin di vita sembra segnare una svolta nelle indagini sulla morte ...

L’Isola di Pietro 3 dove vedere le puntate in tv - streaming - replica : L’ISOLA DI Pietro 3 dove vedere. Torna su Canale 5 con la terza stagione la fiction con Gianni Morandi da venerdì 18 ottobre 2019. Ecco di seguito dove vedere le puntate di in tv, streaming e replica. SCOPRI TUTTO SU #LISOLADIPietro L’Isola di Pietro 3 dove vedere le puntate in tv e replica La fiction L’Isola di Pietro 3 va in onda per dodici puntate il venerdì in prima serata su Canale 5 alle ore 21:30 circa. La diretta ...

L’Isola di Pietro 3 - trama della quarta puntata in onda venerdì 8 novembre su Canale 5 : L’isola di Pietro 3, anticipazioni della quarta puntata di venerdì 8 novembre su Canale 5. trama, cast e trailer L’appuntamento con i nuovi episodi de L’Isola di Pietro continua con l’appuntamento del venerdì su Canale 5. Stasera, venerdì 8 novembre, alle 21:15 circa su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata della terza stagione de L’isola di Pietro 3. La fiction è composta da sei puntate ed è co-prodotta da RTI e ...

L’Isola di Pietro - Gianni Morandi : “Il successo non dà la felicità” : L’isola di Pietro 3, Gianni Morandi lancia un messaggio importante Gianni Morandi continua a conquistare il pubblico di Canale5 con le peripezie di Pietro Sereni nella fiction L’isola di Pietro 3. L’artista ha parlato però dei pericoli del successo sulle pagine del settimanale Chi, sottolineando che spesso arrivare all’apice non coincide con la felicità: “Il successo ti fa perdere la testa quando arriva, e te la ...