Lega Serie A – Il Napoli non corre più

(Di giovedì 14 novembre 2019) Gli azzurri di Ancelotti sono appena terzultimi nella graduatoria dellaA per numero di km percorsi. LaA, tramite il sitoa.it, evidenzia uno stato di forma sempre più approssimativo della squadra partenopea. Come viene riportato, il, a questo punto della stagione, ha percorso appena 103.193 km in media a partita, piazzandosi al terzultimo posto e facendo meglio soltanto di Genoa e Torino. Oggi al 1° posto troviamo l’Inter con 111.017 km, seguito da Parma, con 109.222 km e Juventus , con 108.767km. Tra i giocatori, Marcelo Brozovic dell’ Inter è primo in questa graduatoria con 12.675 km in 1155 minuti giocati. Il primo calciatore del, 23esimo nella classifica generale, risulta essere lo spagnolo Fabian Ruiz con 10.882 km in 1018 minuti giocati. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI De Laurentiis ha rinnovato ...

