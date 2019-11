Iva assorbenti | la ministra Bonetti | “Abbassarla è una battaglia di civiltà”

Decreto fiscale - dall’Iva sugli assorbenti al bonus airbag : le proposte bocciate : La presidente della commissione Finanze della Camera, Carla Ruocco, stima che alla fine gli emendamenti al dl Fisco che avranno passato il vaglio dell’ammissibilità saranno fra i 600 e i 700. Le votazioni in commissione Finanze dovrebbero iniziare lunedì.

Alt a emendamento taglio Iva assorbenti : 16.30 La commissione Finanze della Camera ha dichiarato inammissibile l'emendamento al Dl Fisco, che prevedeva una riduzione dal 22 al 10% dell'Iva su una serie di prodotti igienici femminili, tra cui gli assorbenti. L'emedamento, prima firmataria Laura Boldrini (Pd), era stato presentato da una trentina di parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione.

Decreto fiscale - dall’Iva sugli assorbenti al bonus airbag - le proposte bocciate : La presidente della commissione Finanze della Camera, Carla Ruocco, stima che alla fine gli emendamenti al dl Fisco che avranno passato il vaglio dell’ammissibilità saranno fra i 600 e i 700. Le votazioni in commissione Finanze dovrebbero iniziare lunedì.

Camera boccia ripristino scudo penale per ArcelorMittal. E stop emendamento su taglio Iva assorbenti : stop agli emendamenti al dl fiscale che ripristinano lo scudo penale per ArcelorMittal. La commissione Finanze della Camera ha giudicato inammissibili per "estraneità di materia" le proposte di modifica presentate da Italia Viva e Forza Italia che chiedevano la reintroduzione "dell'esonero da responsabilità penale e amministrativa per le condotte di attuazione del Piano ambientale di Ilva". Via anche la proposta di Giorgia Meloni (Fdi) che ...

Decreto fisco - bocciati 300 emendamenti. Salta l’Iva ridotta per gli assorbenti. Rosato : “Manette a evasori? Spaventano chi investe” : Non solo l’emendamento che reintroduceva lo scudo penale per l’ex Ilva. La scure dell’inammissibilità elimina anche la proposta che puntava a ridurre al 10% l’Iva sugli assorbenti. La commissione Finanze della Camera ha bocciato 300 proposte di modifica al Decreto fiscale su 900. Tra cui quella prima firma Laura Boldrini – e sottoscritta da 32 parlamentari di maggioranza e opposizione – che avrebbe esteso ...

Tampon Tax - l’emendamento per l’abbassamento dell’Iva sugli assorbenti giudicato “inammissibile” : Già l'anno scorso il Partito democratico aveva presentato un emendamento per una Tampon Tax al 10%. Tuttavia, anche in quell'occasione la misura non era passata: la Commissione Bilancio aveva respinto la mozione in quanto non c'erano abbastanza coperture. Oggi la commissione Finanze del Senato ha giudicato inammissibile l'emendamento al decreto Fiscale di Laura Boldrini per ridurre l'Iva sugli assorbenti.Continua a leggere

**Dl fisco : stop Iva al 10% per assorbenti - inammissibili circa 300 emendamenti** : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – stop all’Iva ridotta al 10% per gli assorbenti. La commissione Finanze della Camera ha dichiarato inammissibile l’emendamento al decreto legge fiscale, prima firma Laura Boldrini, che avrebbe esteso l’imposta sul valore aggiunto agevolata sui prodotti sanitari e igienici femminili. L'articolo **Dl fisco: stop Iva al 10% per assorbenti, inammissibili circa 300 emendamenti** sembra essere il ...

**Dl fisco : stop Iva al 10% per assorbenti - inammissibili circa 300 emendamenti** : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – stop all’Iva ridotta al 10% per gli assorbenti. La commissione Finanze della Camera ha dichiarato inammissibile l’emendamento al decreto legge fiscale, prima firma Laura Boldrini, che avrebbe esteso l’imposta sul valore aggiunto agevolata sui prodotti sanitari e igienici femminili.L'articolo **Dl fisco: stop Iva al 10% per assorbenti, inammissibili circa 300 emendamenti** sembra essere il ...

Tampon Tax - proposta per abbassare Iva sugli assorbenti al 10%. Boldrini : ‘Azione bipartisan’ : “Un’azione bipartisan” per abolire la Tampon tax: le donne della maggioranza hanno sottoscritto un emendamento al decreto legge sul fisco che chiede di abbassare l’Iva sugli assorbenti. Il documento, presentato in commissione Finanze alla Camera dal Partito Democratico, chiede in particolare di applicare su “prodotti sanitari e igienici femminili, quali Tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne ...

L'emendamento bipartisan di Laura Boldrini per ridurre l'Iva sugli assorbenti : "Non sono beni di lusso" : L'ex presidente della Camera ha sottoscritto un emendamento al decreto fiscale con altre 32 deputate di vari gruppi...

Seggiolini - Iva sugli assorbenti - pace fiscale : la carica dei 900 emendamenti al decreto fiscale : Circa 900 emendamenti per correggere e migliorare, almeno nelle intenzioni dei partiti, il decreto fiscale collegato alla manovra di Bilancio ora all’esame della commissione Finanze della Camera. Si va dalle sanzioni per i dispositivi antiabbandono a quelle per la lotteria degli scontrini

Dl Fisco - Pd : giù Iva su assorbenti a 10% : 17.35 Un emendamento del Pd al Dl Fisco presentato in commissione Finanze alla Camera prevede che "ai prodotti sanitari e igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali, si applica l'aliquota del 10 per cento dell'Imposta sul valore aggiunto (Iva)" contro l'attuale 22%. Sono circa un migliaio gli emendamenti al Dl fiscale presentati dai vari gruppi parlamentari. Il conteggio è ancora in via di ...

Tampon tax - Boldrini presenta emendamento per ridurre l’Iva su assorbenti : “Non sono beni di lusso” : "Ai prodotti sanitari e igienici femminili, quali Tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali, si applica l'aliquota del 10 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)": questo l'emendamento al decreto Fiscale proposto da Laura Boldrini per ridurre la tassa sui prodotti sanitari femminili. "Perché non sono beni di lusso, ma una necessità", scrive l'ex presidente della Camera.Continua a leggere

Iva - continua la lite tra Pd e Italia VIva. Castelli (M5s) apre a dibattito : “Indegno che si debba pagare il 22% su assorbenti femminili” : “Dire che si voleva aumentare l’Iva vuol dire mistificare“. Da Palazzo Chigi il messaggio è arrivato chiaro: non è mai stata presa in considerazione l’ipotesi di aumenti delle aliquote, se non quella poi scartata che prevedeva un meccanismo di bonus-malus in caso si uso del contante o della moneta elettronica. All’interno della maggioranza, e in particolare tra Partito democratico e i renziani di Italia Viva, il dibattito ...