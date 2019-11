Erika muore dopo il parto in un ospedale di Roma | 9 medici indagati

Erika muore dopo lo schianto contro un muro. 3 figli restano senza mamma : Siamo a Cordignano, in provincia di Treviso, dove è morta questo pomeriggio Erika Peruch, mamma di 45 anni: la donna, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe avuto un malore mentre era alla guida della sua auto, prima di schiantarsi contro un muro in via Rovereto. Era infatti a bordo della sua Toyota Yaris intorno alle 15 di mercoledì 23 ottobre, quando, per cause in corso di accertamento, è fuoriuscita di strada impattandosi contro ...