Fonte : quattroruote

(Di giovedì 14 novembre 2019) Grosso, sporco e cattivo. Si chiama Ford Ranger Raptor, è un mezzo praticamente inarrestabile ed è perfetto per affrontare la distesa di fango, ghiaia e dossi del percorso off-road di Vairano. Nella quinta puntata diUp, in programma16 novembre alle 13.40 su Italia 1, si va in fuoristrada e lo si fa alla grande. Alla guida del pick-up della Ford cè linfluencer Ludovica Pagani, che insieme a DJ Ringo supera sterrati, pendenze estreme e guadi. E al volante è davvero scatenata. Una stella in pista. Da unicona a stelle e strisce a una stella delle piste. La Mercedes-AMG GT nella sua versione più estrema mette in fila dietro di sé le monoposto nel Mondiale di Formula 1. Ha cavalleria imponente, fascino da vendere e carattere forte. Per questo, richiede mani esperte come quelle del nostro direttore, Gian Luca Pellegrini. Non solo supercar. Fin qui, abbiamo esagerato. Ma a ...

dinoadduci : Drive Up - Appuntamento a sabato 16 novembre! - SSnoopyComeHome : Dichiarazione d'amore per Refn. Ho appena rivisto #Drive . Primo appuntamento in auto nell'acqua di scolo, in gita… -