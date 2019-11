Battle Breakers è un RPG annunciato a sorpresa da Epic Games

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 14 novembre 2019) Senza alcun annuncio in pompa magna e in maniera completamente inaspettata,hae reso già disponibile in forma completamente gratuita. Ma di cosa si tratta esattamente?stessa descrive il progetto come l'opera di un piccolo team interno che ha deciso di dare vita a un "Hero Collector RPG" che si ispira ai cartoni animati. Un progetto, sempre secondo, spinto dalla passione che sfrutta l'Unreal Engine 4 per metterci di fronte a un'avventura le cui premesse sono piuttosto inflazionate ma non per questo meno efficaci.Dei mostri venuti dallo spazio hanno intrappolato i più grandi Eroi del mondo all'interno di un cristallo "tecnomagico". In questa situazione di crisi starà a noi formare il miglior team possibile di super guerrieri per riconquistare il pianeta.garantisce diverse feature come la presenza di feature cross-platform, ...

