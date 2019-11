Venezia | scuole chiuse giovedì 14 novembre per acqua alta record | l’elenco degli istituti

Acqua alta : scuole chiuse anche domani 14 novembre a Venezia : Il comune di Venezia ha deciso la sospensione delle lezioni per gli istituti scolastici del centro storico di Venezia, delle isole, di Lido e Pellestrina. La decisione è stata presa vista l’instabilità della situazione meteorologica che parla di nuovi picchi di marea tra domani e venerdì. L'articolo Acqua alta: scuole chiuse anche domani 14 novembre a Venezia sembra essere il primo su Meteo Web.

Hallowen : Venezia - grande festa dalle scuole alle vie del centro (2) : (Adnkronos) - Nel pomeriggio la festa dalle scuole si sposterà nelle vie del centro dove, in occasione de “Le città in festa”, verranno promosse numerose iniziative per grandi e piccini all’insegna del divertimento, della musica e dello shopping. In piazza Ferretto si inizia con il truccabimbi a tem