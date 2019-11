Venezia | ex-sindaco Costa | ‘come Ilva | problemi lasciati marcire e ora disastro’

Alta marea record - Venezia sott’acqua. Il sindaco : “Centinaia di milioni di danni” : Notte drammatica a Venezia: Alta marea da record, con l'acqua arrivata a 187 centimetri di altezza, ha colpito la città causando ingenti danni e provocando due vittime. Una persona è rimasta fulminata per un corto circuito, un'altra è stata trovata morta in casa, forse per cause naturali. Entrambe vivevano sull'isola di Pellestrina, completamente allagata. L'acqua ha invaso case, alberghi, non si escludono danni alla basilica di San Marco. ...

Venezia, 13 nov. (Adnkronos) – "Venezia è in ginocchio. La Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l'intera città e le isole. Siamo qui con il Patriarca Moraglia per portare il nostro sostegno ma c'è bisogno dell'aiuto di tutti per superare queste giornate che ci stanno mettendo a dura prova". Lo scrive in un tweet il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

Venezia - il sindaco Brugnaro : "Acqua di mare - conseguenze drammatiche. Ho visto cose incredibili" : "La città è in ginocchio". Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, in collegamento con Serena Bortone, ad Agorà, su Raitre, parla della drammatica situazione che sta vivendo: "La marea ha superato le barriere, abbiamo Pellestrina completamente sotto l'acqua. Abbiamo danni molto ingenti". Anche perché,

