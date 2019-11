Venezia : Coldiretti - danni ingenti a colture e attrezzatura (2) : (Adnkronos) – ‘Del resto”- denunciano dall’isola ‘ ‘ tre su dieci chiuse dei canali di scolo sono completamente rotte e le altre sette malfunzionanti, senza contare le condizioni degli argini dell’isola che non sono messi in sicurezza nonostante le comunicazioni al Magistrato delle Acque che non è intervenuto per la corretta manutenzione”. Anche nell’Isola di Sant’Erasmo ci ...