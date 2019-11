NBA – Milwaukee Bucks | infortunio alla gamba per Khris Middleton | i tempi di recupero

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Idovranno fare a meno di un pezzo importante del proprio roster per qualche settimana:si ferma per uncoscia I Milwaukkesono partiti con ambizioni da titoli, tracinati non solo da uno straordinario Giannis Antetokoumpo ma anche dall’ottimo. La guardia del Sud Carolina si è però fermato per uncoscia (contusione) che lo terrà fuori 3-4 settimane. Il problema non dovrebbe essere grave come quello che in passato gli è costato 6 mesi di stop nella stagione 2016 (in quel caso si trattò di uno strappo, ndr). Milwaukke dovrà sopperiresua ssenza con Sterling Brown e Pat Coonaughton, per poi tornare a beneficiare dei 18.5 punti di media di.L'articolo NBA –per: idiSPORTFAIR.

