Migranti violenti | per la Corte di giustizia UE non si può revocare l' accoglienza

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Fa molto discutere la sentenza Haqbin (C-233/18), pronunciata il 12 novembre 2019 dalladiEuropea che riguarda un giovane afghano, Z.H., arrivato in Belgio come minore non accompagnato, quindi una persona vulnerabile e richiedente asilo. In sintesi, per i giudici delladilussemburghese, irichiedenti asilo non possono essere espulsi da un centro d'sebbene si rendano protagonisti di brutali e gravi atti di violenza, perché occorre sempre garantire loro condizioni di vita dignitose. Il caso sottoposto all’attenzione dellaUE con la sentenza Haqbin- C-233/18 Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici europei è nato in Belgio, lì dove a causa di una violenta lite, il giovane Z.H é stato espulso da un centro d’per 15 giorni. Nello specifico il giovane afghano avrebbe partecipato alla lite per contrasti con altri ...

