Il Commissario Ricciardi non andrà in onda a primavera 2020 - le riprese terminano fra un mese. Alessandro D’Alatri ospite a Giallo Festival : Il Commissario Ricciardi messa in onda posticipata ad autunno 2020, Alessandro D'Alatri «Le riprese dovevano cominciare a febbraio scorso» Bisognerà attendere ancora un anno per vedere in prima serata su Rai 1 l’esordio de “Il Commissario Ricciardi”. La fiction, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, non andrà più in onda a primavera 2020, come era previsto inizialmente nei Palinsesti della Rai 2019/2020.Dopo essere stata ...

Slitta la data de Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale - debutto rimandato a fine 2020? : Brutte notizie per chi aspettava di conoscere la data de Il Commissario Ricciardi in tv. Il debutto della nuova fiction con Lino Guanciale era previsto durante la stagione televisiva 2019/2020, invece pare che il lancio slitterà ancora. A comunicarlo è il regista Alessandro D'Alatri, che l'ha reso pubblico sul suo profilo Instagram. Tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni (lo stesso autore de I Bastardi di Pizzofalcone), la serie segue le ...

