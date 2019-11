Bernardo Silva | lo scherzo a Mendy “è razzista” | squalifica e 50 000 sterline di multa

Tweet su Mendy - squalifica e multa per Bernardo Silva : Bernardo Silva, giocatore del Manchester City, è stato sospeso per una partita e sanzionato con una multa da 50.000 sterline a seguito di un Tweet nei confronti del compagno di squadra Benjamin Mendy. Il post pubblicato dal portoghese è stato ritenuto una “violazione aggravata” delle regole di condotta sui social network della Football Association, poiché […] L'articolo Tweet su Mendy, squalifica e multa per Bernardo Silva è stato ...

Bernardo Silva accusato di cattiva condotta per il tweet su Mendy : Non sono servite le difese di Bernardo Silva e Pep Guardiola a scongiurare il peggio. Il centrocampista portoghese del Manchester è stato ritenuto colpevole di cattiva condotta per una violazione della regola E3 della Football Association (la Federcalcio inglese) per il post pubblicato il 22 settembre in cui ritraeva l’amico Mendy con il logo di un’azienda spagnola il “Conguito”. Un tweet scherzoso e al quale lo stesso ...

