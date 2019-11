Venezia, danni ingenti dopo acqua alta: diretta video++ LIVE: VENEZIA, DANNI IMPRESSIONANTI PER LA STORICA ...

Venezia in balia dell'acqua. Il sindaco Brugnaro : "Un disastro - state a casa" : Venezia questa volta ha rischiato di affondare, sotto un’acqua alta che con il vento di scirocco a 100 chilometri orari ha sfiorato la paurosa soglia di 190 centimetri sul medio mare. Il picco, alle 22.50, è stato di un metro e 87. È la seconda misura nella storia della Serenissima, subito dietro al record dei 194 centimetri del 1966.I danni in città sono gravi. Gondole e barche strappate dagli ormeggi e spinte sulle ...

Italia-Bosnia orari e tv : su che canale vederla - programma - streaming e formazioni : Venerdì 15 novembre si giocherà Bosnia Erzegovina-Italia, match valido per le qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. Gli azzurri scenderanno in campo al Bilino Polje Stadium di Zenica nella penultima partita del gruppo J, la nostra Nazionale è già certa della partecipazione alla prossima rassegna continentale e ha infilato otto vittorie in altrettanti incontri disputati: cammino netto per i ragazzi del CT Roberto Mancini che si sono già ...

MotoGP orari e tv - GP Valencia 2019 : programmazione Sky e TV8. Dirette - differite e repliche : Cala il sipario sul Motomondiale 2019. Dopo una lunga e appassionante stagione, come consuetudine sarà il Gran Premio della Comunità Valenciana a far calare il sipario. Sul circuito intitolato a Ricardo Tormo tutto è pronto per l’ultimo fine settimana di azione, con i piloti che si contenderanno solamente il successo di tappa, dato che i tre campionati sono ampiamente conclusi. IN TV – Il fine settimana di Valencia sarà trasmesso in ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (13 novembre). Lakers ok con i Suns - brivido 76ers. Travolti i Thunder di Gallinari - Trae Young trascina gli Hawks : Otto le partite di questa notte NBA, ancora in bilico tra soluzioni sulla sirena o quasi e partite dominate. Andiamo a vedere l’accaduto. Il dominio è quello degli Indiana Pacers, che travolgono per 111-85 gli Oklahoma City Thunder con 23 punti di TJ Warren, 20 di Malcolm Brogdon e la doppia doppia da 18 e 18 rimbalzi di Domantas Sabonis. Danilo Gallinari è il miglior realizzatore dei Thunder con 14 punti in 24 minuti e poc più. La sfida ...

Il Mattino : troppi allarmismi - De Laurentiis pensa a una causa ai calciatori per danni all’immagine del Napoli : Aurelio De Laurentiis non passerà sopra all’ammutinamento della sua squadra. Sta solo aspettando di capire quale possa essere la miglior mossa possibile. Secondo quanto scrive il Mattino, il presidente non ha gradito che sia stato dato tanto risalto agli episodi di criminalità che hanno interessato Allan e Zielinski. Scrive il quotidiano: “troppi allarmismi, troppo clamore. Anche in vista del futuro”. Per questo motivo, la ...

Acqua alta a Venezia : bar e ristoranti sommersi - due vittime e danni alla Basilica di San Marco : Scenario da guerra a Venezia dopo la spaventosa alta marea verificatasi nella tarda serata di ieri (12 novembre) sotto i colpi dell'impetuoso scirocco. Il vento ha raggiunto anche i 100 km/h sulla...

Pallavolo – Serie A1 femminile : gli anticipi della 7ª giornata regalano vittorie ad Imoco e Igor : Campionato di Serie A1 femminile: Imoco e Igor vincono in trasferta negli anticipi della 7ª giornata e si preparano alla Supercoppa di sabato 16. Cuneo e Caserta si arrendono Si perfeziona con una vittoria esterna il percorso di avvicinamento di Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara verso la Supercoppa Italiana, trofeo che gialloblù e azzurre si contenderanno sabato 16 novembre all’Allianz Cloud di Milano. Negli anticipi ...

Maltempo - a Venezia acqua alta record - oggi nuovo picco. DIRETTA : Martedì sera marea a 187 centimetri nella Laguna, con danni ingenti in città e dentro San Marco. Due le vittime. Centro Maree del Comune: ondate eccezionali ancora per giorni. Il sindaco Brugnaro ha chiesto lo stato di calamità

Acqua alta a Venezia - marea a 187 centimetri. il sindaco Brugnaro : "Un disastro". FOTO : Il picco raggiunto alle 22.50 di martedì sera. E' la seconda misura nella storia, dietro al record dei 194 cm del 1966. Due vittime, 3 vaporetti affondati. Il primo cittadino posta diverse immagini su Twitter e annuncia lo stato di calamità. AGGIORNAMENTI

H.Kong : ancora proteste - caos trasporti : 7.43 Le proteste pro-democrazia a Hong Kong, al terzo giorno consecutivo, hanno semiparalizzato la città creando pesanti problemi ai trasporti. La Mtr, che gestisce la metropolitana, ha sospeso le linee East Rail e Kwun Tong,e i servizi sono a singhiozzo in altre zone. La polizia è tornata alla Chinese University per evacuare 80 studenti cinesi trovando molte molotov;il Parlamento ha sospeso i lavori per la bagarre scoppiata tra i fronti ...

Maltempo Venezia - due morti e San Marco allagata. E oggi nuova piena record : Dopo il picco straordinario di marea da 187 centimetri che ha colpito Venezia nel serata di ieri, per questa mattina alle è previsto un nuovo picco di 145 centimetri. Intanto il sindaco Luigi Brugnaro ha annunciato che chiederà lo stato di calamità per avere sostegno dal governo. ingenti danni al centro storico e alla la Basilica di San Marco e due morti a Pellestrina.Continua a leggere

“Facciamo saltare la moschea”. Estrema destra : pistole - fucili svastiche e bombe. 12 arresti in Italia : Sono oltre cento le armi e gli altri oggetti sequestrati oggi a Siena, Sovicille, Colle e Poggibonsi. pistole, fucili, oggetti da collezione, simboli fascisti e nazisti, ma anche una simil molotov realizzata con una bottiglia, un lanciarazzi, un’ascia, spade varie e molto altro ancora. Oltre a questo, anche materiale esplosivo. Le persone al centro delle perquisizioni sono dodici, tutte appartenenti all’estremismo di destra, indagate per ...

Emissioni - Agenzia Internazionale per l’Energia : “Bisogna fare di più o si rischia la catastrofe” : Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia la crescita delle energie rinnovabili accelererà nei prossimi decenni, ma ciò potrebbe non essere abbastanza per frenare le Emissioni del settore energetico prima del 2040. “Gli attuali piani dei governi porteranno a implicazioni climatiche catastrofiche per il pianeta. Per essere in linea con i target di Parigi c’è bisogno di enormi sforzi per spingere l’efficienza ...