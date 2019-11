Ponte Morandi | uno degli indagati | forse è crollato per il cedimento di un cassone

Ponte Morandi - indagato : "Crollo forse dovuto a cedimento di cassone" : Il Ponte Morandi potrebbe essere crollato per il cedimento del cassone dopo che le percolazioni ( il passaggio di liquidi attraverso solidi) di acqua avrebbero corroso i cavi interni. A lanciare questa ipotesi è, in un’intercettazione, uno degli indagati per i falsi report sui viadotti per cui il tribunale del Riesame ha accolto la richiesta di sospensione insieme ad altre persone (LE IMMAGINI DALLA TRAGEDIA ALLA RICOSTRUZIONE - LO STUDIO DELLA ...

Ponte Morandi - il Riesame : “Sospendere dieci tecnici Spea per falsi report su viadotti”. Il pm : “Una sistematica violazione della normativa” : Sospendere per un anno 10 tecnici di Spea, società controllata da Autostrade, per i presunti report fasulli sullo stato di salute di ponti e viadotti della rete gestita da Autostrade per l’Italia. È la decisione del tribunale del Riesame di Genova che ha accolto la richiesta della procura, rappresentata dal pm Walter Cotugno, che aveva chiesto l’interdizione di 11 tra ex dirigenti e tecnici di Spea, la società che si occupava di ...

Ponte Morandi - a due mesi dalla scadenza completata una campata su 19. Il sindaco : “Ritardi? L’opposto. Inaugurazione ad aprile” : Il tempo stringe e la ricostruzione non procede secondo le aspettative. Il nuovo viadotto sul Polcevera fatica a prendere forma: si lavora ormai da più di cinque mesi, ma alla struttura che sorgerà al posto del Ponte Morandi mancano ancora 18 campate su 19. Al momento se ne vede una sola, quel tratto da 50 metri d’impalcato tra le pile 5 e 6 (sul lato ovest) inaugurato il 1° ottobre scorso con una cerimonia solenne, alla presenza del presidente ...

Crollo di Ponte Morandi - le idee dei familiari delle vittime per il memoriale : In vista della realizzazione del memoriale, che al momento non è incluso nel progetto dello studio Boeri, sono molte le proposte arrivate dai familiari e dalle istituzioni

Il processo per il Ponte Morandi è troppo grande. La Procura chiede un tribunale collegiale : Il processo per accertare le responsabilità del crollo del Ponte Morandi (e delle sue 43 vittime) è troppo grande, oneroso, un carico enorme per una sola persona. Ecco perché il Procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, ha chiesto al ministro della Giustizia Fulvio Baldi che ad occuparsene non sia un tribunale monocratico, composto da un solo giudice, ma un collegio formato da almeno tre giudici togati. Prima che a Baldi, Cozzi aveva rivolto ...

Ponte Morandi - denunciati già nel 1981 ristagni d'acqua nei "cassoni" del viadotto : Lavinia Greci Nella relazione della commissione ispettiva del ministero delle Infrastrutture la segnalazione. Dal 2013 nessuna esplorazione delle profondità del viadotto Polcevera, che già si stava rovinando a causa dei ristagni Le profondità del Ponte Morandi, il viadotto crollato a Genova il 14 agosto 2018, non venivano esplorate da troppo tempo, nonostante in molti sapessero che all'interno dei suoi "cassoni" ci fosse dell'acqua, ...

Quelle inquietanti similitudini tra la Tangenziale e il Ponte Morandi : Capita, a Napoli, di svegliarsi una mattina e di ritrovarsi ad assomigliare un po’ a Genova. Niente Lanterna, Acquario, niente via del Campo cantata da De Andrè. Ma un analogo Ponte sospeso sulle case. Quello genovese, miseramente crollato il 14 agosto dello scorso anno, travolgendo 43 vite. Il nostro, sulla Tangenziale, ad altezza Capodichino, alto 60 metri e sottoposto a circolazione limitata perché… ammalorato. Atlantia e Spea Le ...

Ponte Morandi : niente ispezioni ai cassoni dal 2013. Ma i report le davano per fatte : Alcuni controlli sul Ponte Morandi – per nulla marginali nell’inchiesta sul crollo – non venivano effettuati dal 2013. Lo scrive Il Secolo XIX. Viene fuori dalle mail acquisite dalla Guardia di Finanza che riguardano scambi tra Spea, Autostrade e Aspi. Si tratta dei controlli nei cassoni del viadotto, le gallerie costruite appositamente per verificare lo stato di salute dei cavi strutturali sotto l’impalcato. Eppure, nei ...

Ponte Morandi - si alza il tiro delle indagini : perquisita la casa dell’ex ad Spea : Per la prima volta, ieri, le indagini sul crollo del Ponte Morandi e sui report falsificati di altri viadotti hanno registrato un salto di qualità importante. La Guardia di Finanza, infatti, scrive Repubblica Genova, ha perquisito le abitazioni di sette indagati. Era la prima volta che accadeva. Finora i finanzieri si erano limitati a perquisizioni e sequestri negli uffici di Autostrade, Spea, Atlantia e Ministero. Ieri mattina, alle 7, hanno ...

Ponte Morandi - perquisiti la casa e l’ufficio dell’ex amministratore delegato di Spea Galatà : L’abitazione e l’ufficio dell’ex amministratore delegato di Spea Engineering, Antonino Galatà, indagato per il crollo del Ponte Morandi e per i presunti falsi report sui viadotti, sono state perquisite dai finanzieri. Gli investigatori si sono presentati anche a casa di altri tre manager sotto inchiesta e negli uffici della società controllata da Autostrade. È la prima volta da quando sono in corso gli accertamenti che la ...

Sopravvissuti al crollo del Ponte Morandi sposi a Napoli : "Sotto le macerie per 4 ore - poi la rinascita" : Il sogno d’amore coronato dopo essere Sopravvissuti alla tragedia ed aver superato la grande paura. Eugeniu Babin e Nataliya Yelina si sono sposati sabato 12 ottobre a Napoli, mentre poco più di un anno fa si trovavano a Genova e attraversavano il Ponte Morandi in direzione Francia. Era il 14 agosto quando la loro auto venne risucchiata, cadendo dal viadotto per ottanta metri e lasciandoli prigionieri delle macerie per quattro ...

«È una giornata importante perché è un passo avanti che ...

Genova - svelato il progetto di Boeri sul luogo del crollo del Ponte Morandi. L’architetto : “Un parco attrazione per tutto il mondo” : È stato presentato oggi a Genova il progetto vincitore della gara per la rigenerazione urbana e il “parco del Ponte” che sorgerà sul terreno dove è crollato il Ponte Morandi. A presentare i primi rendering Stefano Boeri, architetto e capofila del team che curerà la realizzazione del “Quadrante Val Polcevera”. Non solo un parco urbano ma anche un luogo di produzione di energia pulita per rendere sostenibile il quartiere che ha vissuto da vicino ...