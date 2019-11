Nessuna versione trial di Star Wars Jedi | Fallen Order su EA Access per ridurre il

Fonte : eurogamer

(Di martedì 12 novembre 2019) Gli spoiler sono abbastanza detestati dalla community e molte volte rischiano di rovinare l'intera esperienza di un gioco.Ed EA, perin uscita questo venerdì, ha deciso di disattivare lasu EAa causa dell'alto tasso di contenuti della trama inclusi. EA, in un tweet, ha detto che la modifica è stata attuata per "in parte il rischio di spoiler". Invece di una prova gratuita, offerta solitamente dai giochi EAcome parte del programma di abbonamento, i membri del servizio riceveranno il 10% di sconto sul prezzo intero del gioco, oltre a un paio di skin cosmetiche dopo il lancio del 15 novembre.Leggi altro...

