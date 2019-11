Fonte : ilnapolista

(Di martedì 12 novembre 2019) Ladiche si trasferisce incon marito e figli e valuta la possibilità di partire per il Brasile e restarci fino alla nascita del figlio. Quella di Insigne che va dalla famiglia a Frattaminore. Koulibaly che ricorre alla sorveglianza 24 ore su 24. I calciatori dele le loro mogli hanno, cercano riparo come e dove possono. Le consorti hanno bisogno di sentirsi al sicuro e meno sole. Dopo il furto nella casa die il danneggiamento dell’auto di, lasale. Due episodi troppo ravvicinati per non pensare che siano collegati e, soprattutto, che siano ritorsioni all’ammutinamento di martedì scorso. L’ultima vittima, ladi Zielisnki, Laura Slowiak, è volata incon il marito. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno: Piotr è impegnato in Nazionale e lei non ha voluto restare ada sola. Scrive il ...

Corriere : Napoli, il segnale delle mogli dei giocatori: hanno paura, via da casa - napolista : #Napoli e la #paura: la moglie di #Allan in albergo, la signora #Zielinski in Polonia col marito Il Corrmezz: i ca… - KyereRebecca : RT @napolista: CorSport: paura e fuga delle mogli dei calciatori del Napoli Dopo gli episodi che hanno colpito Allan e la moglie di Zielin… -