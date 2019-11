Milan | Suso lascia il procuratore Alessandro Lucci

Juve-Milan : in attacco Sarri dovrebbe schierare CR7 e Costa - Pioli punta su Suso e Piatek : Domenica sera 10 novembre alle ore 20:45 il posticipo della Serie A sarà la sfida tra Juventus e Milan, due squadre che rappresentano gran parte della storia del nostro calcio. Negli ultimi otto anni, i bianconeri hanno praticamente vinto tutto sul piano nazionale. La Juventus arriva alla sfida rinfrancata dal risultato positivo conquistato in Champions League, con il passaggio del turno anticipato. Inoltre si gode il ritorno dall'infortunio di ...

Milan - Suso mette le cose in chiaro : “sono stato vicino a lasciare questo club per due anni di fila - ma…” : Lo spagnolo ha rivelato di accettare le critiche mosse dai tifosi nei suoi confronti, sottolineando come si trattino di uno stimolo a migliorare Senza dubbio è uno dei giocatori maggiormente criticati in casa Milan, soprattutto perché da uno come lui, ci si aspetta sempre la grande giocata che decide la partita. Suso è in questo momento nell’occhio del ciclone, nonostante la punizione contro la Spal che ha regalato i tre punti ai ...

Juventus-Milan - le possibili formazioni : Ronaldo in dubbio - Suso ha recuperato : Il big match della dodicesima giornata tra Juventus e Milan si avvicina e ci sono le prime novità di formazione da entrambe le parti. Per la Juventus, alla luce di quanto successo nella partita di Champions League, ci sarà il dubbio sull'utilizzo di Cristiano Ronaldo. I rossoneri invece possono sorridere per il recupero dello spagnolo Jesus Suso. Le ultime sulla formazione bianconera Come riportato da 'calciomercato.com', l'allenatore della ...

Pagelle e Highlights Milan-SPAL 1-0 : decide Suso - prima vittoria per Pioli : Pagelle MILAN SPAL- Vince il Milan 1-0 e prima vittoria per Pioli grazie al gol di Suso. Milan caparbio, ben equilibrato, anche se ancora totalmente lontano dalla miglior condizione fisica e mentale. Bene solo parzialmente l’attacco milanista, male alcune fasi del centrocampo, vedi Kessie, decisamente anonimo anche nella sfida contro i ferraresi. Pagelle Milan SPAL […] L'articolo Pagelle e Highlights Milan-SPAL 1-0: decide Suso, ...

Live Milan-Lazio 0-0 out Suso - Pioli si affida a Piatek : Milan e Lazio scendono in campo a San Siro nel match domenicale delle 20.45. I rossoneri sono tornati alla vittoria nel turno infrasettimanale contro la SPAL grazie alla magia di Suso, che ha tra...

Infortunio Suso - si ferma l’attaccante del Milan : gli aggiornamenti : Infortunio Suso – Il Milan dovrà fare a meno di Suso nella sfida di domani sera contro la Lazio. Lo spagnolo, che giovedì contro la Spal ha giocato l’ultima mezz’ora entrando dalla panchina e realizzando su punizione il gol della vittoria, oggi non si è allenato per un problema fisico non meglio precisato. Suso non è quindi rimasto in ritiro a Milanello con i compagni e l’entità dell’Infortunio verrà valutata ...

Milan - problemi per Pioli in vista del match con la Lazio : Suso fuori dalla lista dei convocati : Lo spagnolo sarà costretto a saltare la partita contro la Lazio di domani sera per via di un risentimento muscolare accusato nell’allenamento di oggi Il Milan dovrà fare a meno di Suso nel match di domani sera contro la Lazio, lo spagnolo infatti resterà fuori dalla lista dei convocati per un risentimento muscolare accusato nell’allenamento di oggi. L’autore del gol vittoria contro la Spal si è allenato a parte, così come ...

Probabili formazioni Milan-Lazio : possibile chance per Bonaventura e Suso - out Castillejo : I rossoneri hanno impiegato 62 minuti per sbloccare il risultato contro la SPAL, che in trasferta non aveva ancora conquistato un punto. Alla fine è stato il subentrante Suso che ha permesso ai rossoneri di agguantare la vittoria, segnando su un calcio di punizione. Le recenti prestazioni dello spagnolo avevano creato diversi malumori tra i tifosi rossoneri, e proprio contro la Spal è stata concessa l'occasione a Castillejo per dimostrare il ...

Video/ Milan Spal - 1-0 - : highlights e gol. Suso rilancia il Diavolo - Serie A - : Video Milan Spal, risultato finale 1-0,: highlights e gol della partita, valida nella 10giornata del Campionato di Serie A, giocata a San Siro

Suso regala la prima vittoria a Pioli - Milan-Spal 1-0 : MILANO - Una splendida punizione di Suso regala al Milan la vittoria contro la Spal nel posticipo del turno infrasettimanale di Serie A.