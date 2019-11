Maltempo | nubifragio e strade allagate a Matera | acqua alta a Venezia

Maltempo - nubifragio a Matera : acqua invade la città dei Sassi. VIDEO : Il Maltempo che si è abbattuto sul Centro-Sud (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) non ha risparmiato Matera, dove un violento temporale ha creato forti disagi. Fiumi d'acqua si sono riversati nei Sassi e in alcune vie degli storici rioni la violenza dell'acqua è penetrata con molta forza in alcune abitazioni provocando danni. In città strade allagate e molti disagi per la circolazione stradale. Oggi a Matera le scuole sono chiuse per un’ordinanza del ...

Maltempo - nubifragio nel Cesenate : allagamenti e disagi : Il violento nubifragio che si è abbattuto nell’entroterra Cesenate, in Romagna, sta causando problemi. In particolare nel Comune di San Piero in Bagno dove si stanno registrando allagamenti in alcune zone della cittadina, in particolare di alcune strade, e nei pressi dello svincolo della E45. Il sindaco Marco Baccini e’ al lavoro con la Protezione Civile per i provvedimenti del caso. L'articolo Maltempo, nubifragio nel Cesenate: ...

Maltempo a Roma - allagamenti e alberi caduti dopo un forte nubifragio. LE FOTO : Una violenta perturbazione ha colpito ieri, 3 novembre, la Capitale: alberi caduti, cornicioni e tegole pericolanti, auto in panne e numerose chiamate ai Vigili del fuoco. Tra le zone più colpite Portuense, Cinecittà, Tiburtina e Castelli Romani

?Maltempo - in Liguria e Toscana è caos : donna ferita da una frana nel Tigullio. Nubifragio a Roma : Maltempo diffuso in tutta Italia. La regione più colpita è la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato esondazioni ed allagamenti. Una tromba d'aria nel...

Maltempo : cordoglio Miccichè per vittima nubifragio Siracusa : palermo, 26 ott. (Adnkronos) - "Esprimo il mio più profondo cordoglio per la morte di Giuseppe Cappello, agente di polizia penitenziaria, travolto dal nubifragio che si è abbattuto tra Pachino, Noto e Rosolini". Così il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ha voluto far pervenire ai familiari del

Maltempo : nubifragio a Messina - cade un cartellone sull’autostrada : Un nubifragio ha colpito oggi Messina e provincia causando diversi rallentamenti nella circolazione e allagamenti. Il forte vento e la pioggia della notte hanno causato la caduta di un cartellone sull’autostrada A20 Messina-Palermo, nei pressi dello svincolo di Rometta. I vigili lo hanno rimosso il cartellone e permesso il ripristino della normale circolazione. Per l’allerta meteo oggi il sindaco Cateno De Luca aveva disposto ieri la ...

Sicilia sotto forte Maltempo : nubifragio su Sciacca e Agrigento : Il potente temporale V-shaped che sta attraversando la Sicilia dal tardo pomeriggio sta causando innumerevoli disagi e allagamenti. Dopo l'alluvione lampo abbattutosi sul trapanese, ora è il turno...

Nord Italia travolto dal Maltempo : nubifragio a Milano : Lombardia, Piemonte e Liguria battuti dall piogge. Sotto osservazione Seveso e Lambro, disagi ai pendolari. Allagamenti nel Savonese

Maltempo - allerta rossa in Liguria. Nubifragio a Milano : La violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta sul nord dell'Italia in queste ultime ore sta già provocando ingenti danni e disagi tra la Liguria e la Lombardia. La protezione civile ha dichiarato allerta rossa tra la provincia di Genova e quella di Savona.Il bollettino diffuso all'alba di oggi dall'ARPAL parla chiaro: Una potente struttura temporalesca organizzata sta spazzando la Liguria. Nella notte ha interessato dapprima l'imperiese ...

Maltempo - nubifragio a Milano : città allagata. Allerta rossa in Liguria fino alle 15 : Un nubifragio in corso dalla scorsa notte sta provocando grossi disagi a Milano, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso è vicino all'esondazione - è alla...

Maltempo - nubifragio a Milano : allagata gran parte della città : Un forte temporale sta provocando danni e disagi a Milano: gran parte della città è allagata. Il fiume Seveso sta aumentando di livello ed è vicino all’esondazione – “soglia di attesa 2” – con diverse zone a rischio, tra cui la 2 e la 9, i quartieri Isola, viale Zara e piazzale Istria. Innumerevoli gli interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale per sottopassi e scantinati allagati. L'articolo Maltempo, ...

Maltempo Napoli : violento nubifragio - allagata stazione sotterranea : A causa dei danni causati dal Maltempo, dalle 4 di oggi è sospeso il traffico ferroviario sul tratto metropolitano della Linea 2 tra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra: il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città ha provocato l’allagamento della stazione sotterranea di Piazza Garibaldi, con erosione della massicciata, e guasti ai sistemi tecnologici per il distanziamento dei treni. Sul posto sono intervenute le ...

Allerta Meteo - è una Domenica di forte Maltempo : incubo alluvione su Lazio e Toscana - nubifragio a Roma : Allerta Meteo – A poche ore dallo scoccare dell’Equinozio d’Autunno, l’Italia sta vivendo una Domenica di forte maltempo: forti piogge e temporali stanno interessando gran parte del Centro/Nord, con i fenomeni più estremi concentrati nel Lazio e in Toscana dove già dalle prime ore del mattino si stanno verificando piogge intense. Nell’area fin qui più colpita dalle piogge, spiccano i 35mm caduti a Marta sul Lago di ...