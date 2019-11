LIVE Djokovic-Thiem 7-6 2-5 | Atp Finals 2019 in DIRETTA | l’austriaco domina nel secondo

Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-5il set:in sofferenza. 30-15 Servizio e diritto dell’austriaco. 15-15giostra come vuole Nole: palla corta in volée e chiusura di rovescio. 2-4 Nole, con qualche brivido, tiene il servizio. AD-40in affanno:continua a spingere e sbaglia ma il serbo si sta affidando troppo al gioco ballerino dell’austriaco. 40-40 In crisi Nole: il serbo è titubante allo smash e poi sbaglia una volée semplice per lui. 30-30 Ancora poco incisivo Nole:dal centro del campo. 30-15 Di controbalzo! Buon rovescio a sorprendere il serbo. 30-0 Altra buona prima del serbo. 1-4corre un rischio ma Nole non aggredisce: scappa via l’austriaco. AD-40aggredisce di diritto e chiude a rete! 40-40 Serve&volley dell’austriaco che prova la demi-volée ma termina in ...

