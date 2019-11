Con Asl Roma 6 farmacie luoghi consultazione su nuove droghe

Fonte : romadailynews

(Di martedì 12 novembre 2019)– ‘Smart Drugs, no grazie’ e’ il progetto della Asl6 che si focalizza sul contrasto all’utilizzo delle “furbe, uno dei grandi temi legati all’adolescenza”. Sono sempre piu’ ampie, infatti, le fasce di giovani che “utilizzanocompletamente diverse” da quelle conosciute. “Miscugli di sostanze non direttamente dopanti o eccitanti come integratori, che presi insieme a dosaggi specifici di altre sostanze, tendono a dare la percezione, e chimicamente avviene proprio questo fenomeno, di poter migliorare la propria performance”. A parlarne e’ Narciso Mostarda, direttore generale dell’Asl6, che in una intervista dell’agenzia Dire sul progetto ‘Smart drugs: No grazie’, in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti die del Lazio, aggiunge: ...

