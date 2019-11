Fonte : fanpage

(Di lunedì 11 novembre 2019) Il successo di Vox alle elezioni spagnole non è che l'ultimo tassello dell'avanzata delle destre in Europa. Un’ascesa senza freni in cui l'Italia è paradigma e avanguardia. Con il governo Conte in stato comatoso e le elezioni in Emilia - Romagna alle porte, la vittoria finale di Salvini sembra davvero dietro l'angolo. E per evitarla, ormai, serve uno sforzo poderoso.

007Vincentxxx : RT @fanpage: Svegliatevi, ora o mai più: altrimenti la destra vincerà ovunque - fanpage : Svegliatevi, ora o mai più: altrimenti la destra vincerà ovunque - Antonio05849523 : RT @MraCnz: @Italiantifa Leghisti questo è il vostro leader. Ieri #notav #noeuro #noeuropa oggi chiedetelo ????????????????????????????????????????????intanto i… -