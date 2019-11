Migranti | polizia scopre banda di ' passeur' ad Aosta | 6 arresti

La polizia vietnamita ha arrestato otto persone in relazione al camion con 39 Migranti morti scoperto in Inghilterra : La polizia vietnamita ha annunciato di aver fatto otto arresti in relazione alle 39 persone trovate morte nel rimorchio refrigerato di un camion a Grays, a est di Londra, lo scorso 23 ottobre. «In base a quello che abbiamo appreso dai

Migranti in Friuli - polizia di frontiera : "Molti casi di scabbia" : Pina Francone Il sindacato autonomi di polizia del Friuli-Venezia Giulia e di Trieste denuncia una situazione al limite sulla rotta Balcanica: "Non abbiamo protezioni" L'immigrazione clandestina lungo tutta la rotta Balcanica tiene sotto scacco anche il Friuli-Venezia Giulia, dove continuano ad arrivare i profughi. Una situazione al limite che vede la nostra polizia di frontiera impegnata a porre un freno agli arrivi massivi dei ...

Grecia - doppio incendio nel centro per Migranti di Moria : muoiono una mamma con la propria bambina. Scontri con la polizia : Caos nel centro di identificazione di Moria, nell’isola di Lesbo, in Grecia, dopo che una mamma col suo figlioletto sono rimasti carbonizzati ieri pomeriggio in seguito a due incendi divampati in alcuni container. Le fiamme sarebbero state appiccate da alcuni migranti come segno di protesta per l’affollamento della struttura. Altre sei persone sono rimaste ferite, intossicate dai fumi e con traumi agli arti per via del fuggi fuggi generale ...

La polizia tunisina ferma 75 Migranti pronti a partire per l'Italia : Mauro Indelicato Tre operazioni in tre diverse località permettono alla polizia tunisina di bloccare cinque barchini pronti a portare 75 migranti in Italia: si conferma sempre di più l'inquietante fenomeno delle partenze dalla Tunisia anche di migranti sub sahariani Se a Lampedusa ne sbarcano 108 in una sola notte, dall’altra parte del Mediterraneo in 75 vengono fermati dalla polizia tunisina mentre sono in procinto di partire verso ...

Lampedusa - sbarcano 102 Migranti. Sindacato polizia Sap : “Il sistema è in tilt” : “Sbarchi continui. Nelle prime settimane di questo mese 570 persone sono sbarcate a Lampedusa e il sistema sicurezza è già in tilt. Il personale non è sufficiente per gestire la situazione”. Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di polizia (Sap), parla di Lampedusa, che nelle ultime settimane ha acoclto centinaia di migranti. Solo oggi ne sono arrivati 102 e proseguono a pieno ritmo i trasferimenti dall’hotspot, ...

Lampedusa - arrivati altri 102 Migranti. Sindacato polizia Sap : “Sbarchi continui - sistema in tilt” : “Sbarchi continui. Nelle prime settimane di questo mese 570 persone sono sbarcate a Lampedusa e il sistema sicurezza è già in tilt. Il personale non è sufficiente per gestire la situazione”. Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di polizia (Sap), parla di Lampedusa, che nelle ultime settimane ha acoclto centinaia di migranti. Solo oggi ne sono arrivati 102 e proseguono a pieno ritmo i trasferimenti dall’hotspot, ...