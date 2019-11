Maltempo Sicilia | fango sulla strada | chiusa la SS288 nel Catanese

Maltempo - scuole chiuse domani a Napoli - Anzio e in molti comuni in Calabria - Puglia e Sicilia : scuole chiuse per il Maltempo in diverse zone d'Italia. Il sindaco di Anzio, Candido De Angelis per la giornata di domani, martedì 12 novembre, ha disposto la sospensione...

Maltempo Sicilia : arriva la neve sui monti del Palermitano : E’ arrivata e, viste le temperature era abbastanza prevedibile che i fiocchi di neve si posassero sui monti piu’ alti del Palermitano. Piano Battaglia dunque ricoperta da una prima fase di fiocchi di neve e temperature che hanno mantenuto cio’ che tutti pensavano. Temperature che si sono abbassate vertiginosamente sul territorio delle Madonie e paesi che si sono visti avvolgere da freddo e soprattutto piogge, tuoni e fuulmini ...

Maltempo - scuole chiuse domani ad Anzio e in molti comuni in Calabria - Puglia e Sicilia : scuole chiuse per il Maltempo in diverse zone d'Italia. Il sindaco di Anzio, Candido De Angelis per la giornata di domani, martedì 12 novembre, ha disposto la sospensione...

SCUOLE CHIUSE OGGI SICILIA E CALABRIA/ Maltempo - domani attività sospese a Reggio : SCUOLE CHIUSE OGGI e domani in CALABRIA e SICILIA per Maltempo. L'elenco delle città in cui i sindaci hanno disposto le chiusure: da Crotone a RC, la lista.

In Sicilia - Calabria e Basilicata è stata dichiarata l’allerta arancione a causa del Maltempo : La Protezione Civile ha dichiarato per lunedì un’allerta di livello arancione per rischio idraulico, idrogeologico e rischio temporali in Sicilia, Calabria e Basilicata (il livello arancione è a metà tra il verde, più lieve, e il rosso, più grave). L’allerta è

Maltempo - oggi allerta arancione in Sicilia - Calabria e Basilicata. Attesi nubifragi e rischio alluvioni : Una perturbazione proveniente dall'Africa colpisce il Sud con temporali, raffiche di vento e mareggiate. Scuole chiuse ad Agrigento, Crotone e Catanzaro, prima neve sulla Sila

Maltempo al Sud : allerta arancione in Sicilia - Calabria e Basilicata : Il Maltempo colpisce il Sud Italia, dove una nuova perturbazione in arrivo dall'Africa porta piogge, venti forti e mareggiate. È allerta arancione in Sicilia, Calabria e Basilicata. Oggi le scuole rimarranno chiuse a Crotone, Catanzaro e altri Comuni calabri e Siciliani (LE PREVISIONI). Scuole chiuse in diversi comuni della Calabria e della Sicilia A Catanzaro, in particolare, il sindaco Sergio Abramo ha disposto che tutti gli istituti ...

Allerta meteo arancione - il Maltempo sferza la Sicilia : È Allerta meteo. Una intensa ondata di maltempo si attende per oggi e domani nel Sud e in Sicilia. L’Allerta di colore arancione è stata diramata dalla Protezione Civile che annuncia la nuova ondata con temporali, nubifragi e tempeste di vento. Il vortice depressionario prima si posizionerà ad ovest della Sardegna per interessare poi il tratto del Mediterraneo fra la Tunisia e la Sicilia. La decisione di chiudere la scuola l’hanno ...

Allerta meteo arencione - il Maltempo sferza la Sicilia : È Allerta meteo. Una intensa ondata di maltempo si attende per oggi e domani nel Sud e in Sicilia. L’Allerta di colore arancione è stata diramata dalla Protezione Civile che annuncia la nuova ondata con temporali, nubifragi e tempeste di vento. Il vortice depressionario prima si posizionerà ad ovest della Sardegna per interessare poi il tratto del Mediterraneo fra la Tunisia e la Sicilia. La decisione di chiudere la scuola l’hanno ...

Allerta meteo Sicilia domani/ Previsioni : forte Maltempo - arriva ciclone mediterraneo : Allerta meteo Sicilia domani lunedì 11 novembre 2019. Le Previsioni: forte maltempo, arriva un ciclone mediterraneo. L'avvertimento della Protezione Civile.

Forte Maltempo in arrivo in Sicilia : è allerta arancione : Forte maltempo in arrivo per domani 11 novembre. la Protezione Civile ha annunciato una allerta meteo arancione. In arrivo un ciclone Mediterraneo

Il Maltempo si sposta al Sud : piogge e temperature in picchiata in Sicilia - tempesta di grandine su Malta [FOTO] : Si sposta al Sud Italia il Maltempo che ieri ha colpito in modo molto pesante l’Italia centro/settentrionale. Piove a Palermo con appena +16°C in pieno giorno: le temperature stanno diminuendo sensibilmente a partire dai settori occidentali, mentre in Puglia e nelle zone joniche splende ancora il sole e fa caldo con temperature di +22/+23°C che diminuiranno sotto i colpi del Maltempo solo nel pomeriggio. Stamattina una vera e propria ...

Allerta Meteo - serata di forte Maltempo al Sud : allarme alluvione a Salerno - forti temporali in Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : Allerta Meteo – Il maltempo che sta colpendo l’Italia insiste in queste ore su gran parte del Paese, con forti piogge in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio. Ma oggi è stata unagiornata di forti piogge soprattutto in Campania, come ampiamente previsto: sono caduti ben 140mm a Baronissi, 118mm a Cava San Pietro, 103mm a Frassineto, 78mm a Cava de’Tirreni, 65mm a Ravello, 58mm a Mercato San Severino. Adesso ...

Maltempo Sicilia : ripresa la circolazione dei treni fra Modica e Siracusa : E’ ripresa questa mattina la circolazione ferroviaria fra Modica e Siracusa, sospesa sabato 26 ottobre per i danni causati dal Maltempo. Lo comunica Rfi. E’ stato il treno regionale 12835, in partenza dalla stazione di Modica alle 5.03 e diretto a Siracusa, il primo treno a transitare sulla linea. “Piogge ed esondazioni – si legge nel comunicato della societa’ del gruppo Fs – hanno provocato danni ...