Lecco | insulti a Salvini | don Giorgio pagherà multa e risarcimento

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 11 novembre 2019) Federico Garau Per i pesantirivolti al leader del Carroccio, l'ex parroco di Monte a Rovagnate dovrà versare 7.500 euro di ammenda, oltre ai 7mila da corrispondere qualeIl processo nei suoi confronti fu rinviato durante la seduta del 23 settembre scorso, ma oggi, 11 novembre, il giudice monocratico del tribunale diNora Lisa Passoni si è pronunciata, condannandolo. L'ex parroco di Monte a Rovagnate () donDe Capitani dovrà dunque pagare 7.500 euro, oltre ad ulteriori 7mila comedel danno di diffamazione ai danni di Matteo. I fatti contestati, e per i quali il religioso era stato querelato dal leader del Carroccio, risalgono al 2015. Per la precisione ad un periodo compreso tra i mesi di marzo ed ottobre, con specifico riferimento al contenuto di post dal contenuto offensivo e diffamatorio diffusi da don...

MariaLuisaBor16 : Insulti contro Salvini, Don Giorgio condannato a multa e risarcimento - Lecco Notizie - natysirenetta : RT @SoniaLaVera: Insulti contro Salvini, Don Giorgio condannato a multa e risarcimento - GCIBOLINI : Insulti contro Salvini, Don Giorgio condannato a multa e risarcimento - Lecco Notizie -