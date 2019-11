La7 | scontro tra Parenzo e La Russa “Il fascismo era un crimine” “Mio padre era

Ex Ilva - scontro Calenda-Telese su La7 : “Cialtrone - stai dicendo una cretinata”. “Tu difendi Mittal - in altri Paesi saresti un traditore” : scontro in diretta tv a Non è l’Arena, su La7, tra l’ex ministro allo Sviluppo economico Carlo Calenda e il giornalista Luca Telese sul caso Ilva. “Dobbiamo togliere qualsiasi alibi ad ArcelorMittal” ha sostenuto Calenda. “Per questo bisognava fare un decreto per ripristinare lo scudo penale e metterli all’angolo”. “C’era una scadenza per mettersi in regola dal punto di vista ambientale e ...