Highlights Juventus-Milan 1-0 | video | gol e sintesi Dybala entra e segna | Ronaldo si

Pagelle e Highlights 12^ giornata : Juventus-Milan 1-0 - decide Dybala. Cagliari-Fiorentina 5-2 - euro rossoblù - super Nainggolan. Parma-Roma 2-0 - crollo giallorosso : Pagelle 12 giornata- Il 12° turno è già entrato nel vivo con la vittoria per 3-1 del Sassuolo ai danni del Bologna. decide la doppietta di Caputo e gol di Boca. Per gli ospiti a segno Orsolini. Spicca la super sfida tra Juventus-Milan, con bianconeri freschi di qualificazione agli ottavi di Champions League e con […] L'articolo Pagelle e Highlights 12^ giornata: Juventus-Milan 1-0, decide Dybala. Cagliari-Fiorentina 5-2, euro rossoblù, ...

Highlights Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 e Atalanta-Manchester City 1-1 : bianconeri agli ottavi! : Highlights Lokomotiv MOSCA JUVENTUS- La Juventus batte 2-1 il Lokomotiv Mosca last minute e accede agli ottavi di finale di Champions League con due turni d’anticipo. Decidono i gol di Ramsey e di Douglas Costa. Il brasiliano mette il sigillo con un gol straordinario al 93′. Juve qualificata nonostante qualche difficoltà nella gestione della gara. […] L'articolo Highlights Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 e Atalanta-Manchester City ...

VIDEO Juventus-Milan 1-0 : Highlights - gol e sintesi. Dybala match-winner - Douglas Costa incontenibile. Polemica Ronaldo : La Juventus ha sconfitto il Milan per 1-0 nel big match della dodicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, i bianconeri si sono imposti all’Allianz Stadium di Torino e sono tornati in testa alla classifica con un punto di vantaggio sull’Inter. I Campioni d’Italia devono ringraziare Paulo Dybala che, entrato dalla panchina, ha segnato un gol meraviglioso interagendo con Gonzalo Higuain dopo un’invenzion del ...

Juventus-Milan - gli Highlights del match – VIDEO : Juventus-Milan, gli highlights del match – VIDEO highlights Juventus Milan| E’ terminato il match tra Juventus e Milan, match valevole per la 12a giornata della Serie A. Gli highlights di Juventus-Milan L'articolo Juventus-Milan, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Highlights Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 e Atalanta-Manchester City 1-1 : bianconeri agli ottavi! : Highlights Lokomotiv MOSCA JUVENTUS- La Juventus batte 2-1 il Lokomotiv Mosca last minute e accede agli ottavi di finale di Champions League con due turni d’anticipo. Decidono i gol di Ramsey e di Douglas Costa. Il brasiliano mette il sigillo con un gol straordinario al 93′. Juve qualificata nonostante qualche difficoltà nella gestione della gara. […] L'articolo Highlights Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 e Atalanta-Manchester City ...

Highlights Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 e Atalanta-Manchester City 1-1 : bianconeri agli ottavi! : Highlights Lokomotiv MOSCA JUVENTUS- La Juventus batte 2-1 il Lokomotiv Mosca last minute e accede agli ottavi di finale di Champions League con due turni d’anticipo. Decidono i gol di Ramsey e di Douglas Costa. Il brasiliano mette il sigillo con un gol straordinario al 93′. Juve qualificata nonostante qualche difficoltà nella gestione della gara. […] L'articolo Highlights Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 e Atalanta-Manchester City ...

Highlights Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 : video - gol e sintesi. Decisiva una magia di Douglas Costa nel finale : La Juventus si è qualificata per gli ottavi di finale di Champions League dopo la vittoria in casa del Lokomotiv Mosca per 2-1. Un successo arrivato proprio allo scadere grazie ad una magia di Douglas Costa. Il brasiliano ha saltato tutta la difesa russa, poi uno due con Higuain e alla fine pregevole tocco sotto le gambe del portiere. Un gol veramente bellissimo e molto importante per la squadra di Sarri. Qui di seguito gli Highlights della ...

Pagelle e Highlights 11^ giornata : Atalanta-Cagliari 0-2 - rossoblù in zona Champions.Torino-Juventus 1-0 - decide De Ligt. Bologna-Inter 1-2 - doppio Lukaku : Pagelle 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell’Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta e […] L'articolo Pagelle e Highlights 11^ giornata: Atalanta-Cagliari ...

Highlights Torino-Juventus 0-1 : video - gol e sintesi. De Ligt si sblocca - Sirigu para tutto : La Juventus difende il primato in classifica nella Serie A di calcio, controsorpassando l’inter, dopo la vittoria ottenuta nel derby della Mole giocato in casa del Torino. La vittoria per 0-1 della truppa di Sarri matura grazie alla rete nella ripresa di De Ligt, che cosegna così i tre punti ai bianconeri. Highlights Torino-Juventus 0-1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Pagelle e Highlights 11^ giornata : Torino-Juventus 1-0 - decide De Ligt. Roma-Napoli 2-1 - Zaniolo e Veretout - decollo giallorosso! Bologna-Inter 1-2 - doppio Lukaku : Pagelle 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell’Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta e […] L'articolo Pagelle e Highlights 11^ giornata: Torino-Juventus 1-0, ...

VIDEO Torino-Juventus 0-1 : Highlights - sintesi e gol. La decide De Ligt : Una serata tutt’altro che positiva, tanta sofferenza, ma alla fine la Juventus mantiene il primo posto in classifica nella Serie A 2019-2020. I bianconeri battono nella stracittadina il Torino grazie ad una rete di De Ligt, protagonista in negativo ad inizio match per un possibile fallo di mano non riscontrato dalla terna arbitrale. Andiamo a rivivere gli highlights del match. highlights Torino-Juventus 0-1 via @VIDEOGoals_HD ...

Torino-Juventus - gli Highlights del match – VIDEO : Torino-Juventus, gli highlights del match – VIDEO highlights Torino Juventus| E’ terminato il match tra Torino e Juventus, match valevole per la 11a giornata di Serie A. Ecco come è andata a finire. Gli highlights di Torino-Juventus L'articolo Torino-Juventus, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Highlights Juventus-Genoa 2-1 : video - gol e sintesi. Cristiano Ronaldo la decide su rigore al 97’ : Partita decisamente tesa quella all’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Genoa. I bianconeri vincono e soffrono contro i rossoblu 2-1, grazie alle marcature di Leonardo Bonucci al 36′ e alla realizzazione su calcio di rigore del portoghese Cristiano Ronaldo al 97‘. Rete del momentaneo pareggio genoano firmato da Christian Kouame al 40’. Una partita particolarmente nervosa, con ben tre espulsioni: cartellini rossi per ...

VIDEO Juventus-Genoa 2-1 - Highlights - gol e sintesi della partita : decide il rigore di Ronaldo : Tra le sfide odierne delle ore 21.00 della decima giornata della Serie A di calcio la Juventus batte il Genoa per 2-1: due le reti nella prima frazione. Apre Bonucci al 36′ di testa su azione di corner, risponde Kouame al 41′ con un tocco sotto dopo una sanguinosa palla persa i difesa dai bianconeri. Nella ripresa, al quinto minuto di recupero, decide Cristiano Ronaldo su rigore. highlights Juventus-Genoa 2-1 IL VANTAGGIO DI ...