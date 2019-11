Enrico Piaggio - Un sogno italiano | Violante Placido a Blogo | ll mio personaggio è

Fonte : blogo

(Di lunedì 11 novembre 2019) Martedì 12 novembre 2019, in prima serata su Rai 1, andrà in onda il film tv- Un, con la regia di Umberto Marino, con Alessio Boni,, Francesco Pannofino e Roberto Ciufoli.In occasione della conferenza stampa di presentazione del film tv, noi di TvBlog abbiamo intervistato, l'attrice romana che interpreta la parte di Livia Rivelli, una dark lady spregiudicata, che, nel film tv, ha avuto una relazione cone che verrà usata dal banchiere Rocchi-Battaglia, interpretato da Francesco Pannofino, per tentare di impossessarsi della fabbrica- Un: "ll mioè un dark lady? Ma no! E' una donna che sa quello che vuole..." pubblicato su TVBlog.it 11 novembre 2019 00:54.

SerieTvserie : Enrico Piaggio - Un sogno italiano, Alessio Boni a Blogo: 'C'è stata un'adesione di tutti a questo progetto, sembra… - intoscana : “Enrico Piaggio. Un sogno italiano” andrà in onda su @RaiUno il 12 novembre - Matteociccarell : Chi non ha avuto una Vespa!Un sogno Italiano fatto da Italiani per il mondo!Grazie Enrico Piaggio.Martedì 21.25 RAI… -