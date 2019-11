Cristiano Ronaldo | il cambio e il rientro negli spogliatoi Sarri | “Arrabbiato? Mi fa

Juventus - Szczesny difende Cristiano Ronaldo : “normale che si arrabbi - tornerà a fare la differenza” : Il portiere della Juventus ha commentato la dura reazione di Ronaldo alla sostituzione decisa da Sarri, prendendo le difese del portoghese Dalla parte di Cristiano Ronaldo, nonostante la stizzita reazione al cambio voluto da Sarri con Dybala. Szczesny non se la sente di puntare il dito contro il proprio compagno, colpevole di aver abbandonato lo stadio prima della fine della partita tra Juventus e Milan. Fabio Ferrari/LaPresse Interrogato ...

Panchina Udinese - Marino esce allo scoperto : poi si parla di Napoli e Cristiano Ronaldo : Luca Gotti insiste nel voler tornare a fare il secondo ma sotto la sua guida sono arrivati 4 punti in due partite e l’Udinese non dispera di convincerlo a fare il definitivo salto. Pierpaolo Marino, ospite ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno, non si sbilancia molto su quello che sarà il futuro della Panchina bianconera ma lascia intendere come Gotti sia un serio candidato. “Stiamo facendo delle ...

Juventus - Capello punge senza remore Cristiano Ronaldo : “non dribbla un avversario da tre anni” : L’ex allenatore friulano ha commentato la partita di Ronaldo contro il Milan, esprimendo un giudizio davvero negativo nei confronti del portoghese Partita negativa di Cristiano Ronaldo contro il Milan, conclusa al 55° minuto con la sostituzione decisa da Maurizio Sarri, che ha mandato in campo Dybala al posto del portoghese, pescando il jolly da tre punti. Lapresse Proprio la Joya ha realizzato infatti la rete che ha regalato il ...

Juventus-Milan - Sarri commenta così il caso Cristiano Ronaldo : Successo per la Juventus nella sfida di campionato contro il Milan, i bianconeri tornano nuovamente in testa alla classifica. Al termine del match interessanti indicazioni di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport: “oggi siamo stati disposti a soffrire, lo spirito era giusto ma dobbiamo migliorare dal punto di vista della qualità, la voglia di vincere ha fatto la differenza. Il Milan ha tirato da fuori area, i rossoneri hanno fatto ...

