Asciugare i panni in casa | un comportamento errato che fa male alla salute | l’umidità

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) Nei mesi freddi, quando basse temperature e maltempo la fanno da padrone,inè una scelta quasi obbligata, ma questa prassi sarebbe da evitare. Qualche tempo fa una ricerca aveva lanciato l’rme: secondo la National Aspergillosis Centre di Manchester, l’umidità generata daipuò favorire la proliferazione di un fungo pericoloso per la, l’aspergillus fumigatus che se inalato può arrivare a causare una grave infezione dell’apparato respiratorio. Il fungo intacca maggiormente le persone carenti di difese immunitarie o che soffrono di asma. La Mackintosh School of Architecture di Glasfow ha condotto uno studio sugli alti livelli di umidità presenti nelle abitazioni prive di spazi esterni e ha rilevato che addirittura un terzo di questa umidità deriva proprio dbiancheria posta adin. Le migliori alternative per scongiurare ...

