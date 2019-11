Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 10 novembre 2019) Un italiano di 68 anni è stato arrestato a Milano dai carabinieri del Nucleo Investigativo, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in. L'è ritenuto responsabile dell`omicidio volontario aggravato delle proprie, avvenuto nelle prime ore del 13 aprile 2015,l`abitazione in cui dormivano.Le indagini, svolte su delega della Procura Generale della Repubblica di Milano, hanno preso avvio a seguito dell`avocazione del fascicolo processuale precedentemente in carico alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, che aveva avanzato richiesta di archiviazione, avverso la quale il nipote aveva proposto opposizione. Le attività investigative, condotte dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano, hanno portato alla ricostruzione completa e precisa della dinamica del fatto e permesso di accertare che le dichiarazioni fornite da Giuseppe ...

RaiNews : In manette un uomo di 68 anni - ilfogliettone : Uccise sorelle incendiando casa, anziano in carcere - - infoitinterno : Incendiò casa e uccise le sue due sorelle, arrestato dopo 4 anni -