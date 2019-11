Spagna al voto per la quarta volta in quattro anni

Elezioni Spagna - oggi al voto : quattro elezioni in quattro anni : Urne aperte in Spagna, dalle 9 alle 20, per le quarte elezioni generali in quattro anno. Ma ancora una volta non è chiaro se l'esito del voto dei 37 milioni di elettori chiamati alle urne...

La Spagna alle urne per il secondo voto di quest’anno - si rischia un nuovo stallo : Domenica 10 novembre la Spagna torna alle urne per il secondo voto politico di quest'anno, il quarto in quattro anni, con lo spettro di una nuova impasse. Il premier socialista ad interim Pedro Sanchez ha preso le distanze dalla sinistra anti-austerità di Unidas Podemos, usando toni moderati alla ricerca dei voti di centro. Ma il leader di Podemos, Pablo Iglesias, ha rimproverato a Sanchez di avvicinarsi alla destra, insistendo sulla necessità ...

Quattro giorni dal nuovo voto in Spagna - il rischio d'instabilità è alto : Il dibattito televisivo che ha opposto ben cinque leader politici ieri sera ha fugato almeno un dubbio: che sarà pressoché impossibile il ritorno al bipartitismo in Spagna e che l’instabilità politica è dietro l’angolo.Pedro Sanchez ha voluto responsabilizzare l’elettorato spagnolo richiamando la necessità di rafforzare i socialisti e un governo da lui guidato dopo aver fallito ...

Spagna domenica torna al voto. I sondaggi alimentano l'incubo di un nuovo stallo : La Spagna torna alle urne, ma neanche queste elezioni spazzeranno via l’instabilità politica. Quelle del 10 novembre saranno per Madrid le seconde consultazioni elettorali del 2019 - arrivano dopo che il premier Sanchez non è riuscito a formare il governo, nonostante la vittoria di aprile - e le quarte e degli ultimi quattro anni ma, stando ai poll, non assicureranno una maggioranza al Paese. Neanche questa volta. ...

Tre elezioni in tre anni - la Spagna di Sánchez non trova alleati e torna al voto : Pedro Sanchez ci riprova: non sono bastate tre elezioni in tre anni, né cinque mesi di trattative per evitare l'ennesimo ricorso alla volontà degli elettori che - sondaggi alla mano - ne avrebbero fatto volentieri a meno ritenendo di averla abbondantemente espressa lo scorso 28 aprile con un preciso mandato di coalizione progressista fra socialisti e Unidas Podemos. Ma tanto il Psoe e la controparte conservatrice del Partido Popular non si sono ...

Perché l’ennesimo voto in Spagna potrebbe far tornare di moda il bipolarismo : Milano. Pedro Sánchez, leader socialista spagnolo, ha una lunga storia di scommesse politiche ad alto rischio. Ha riconquistato praticamente con le unghie la leadership del Partito socialista (Psoe) dopo che gli era stata tolta con un colpo di mano interno, ha disarcionato il premier conservatore Ma

Spagna - non c’è una maggioranza : Madrid torna al voto (salvo sorprese in extremis) : Le consultazioni hanno dato esito negativo: “Nessun candidato conta dell’appoggio necessario”, si legge in una nota del Palazzo reale. Poco prima il re spagnolo Felipe VI aveva constatato che non ci sono forze politiche con il sostegno parlamentare sufficiente a formare il governo. Di conseguenza, dopo lo scioglimento delle Camere lunedì 23, salvo sorprese dell’ultim’ora la Spagna andrà di nuovo al voto. Per la quarta ...

Spagna : non c'è maggioranza - verso voto : 21.26 Il re spagnolo Felipe VI non ha individuato nessuno che abbia sufficiente sostegno in Parlamento per tentare di formare un governo, dopo che il socialista Pedro Sanchez, vincitore delle elezioni dello scorso aprile, non è riuscito a ottenere l'appoggio necesrio per la sua riconferma al potere. La decisione,presa dopo un nuovo giro di consultazioni con i leader dei partiti politici, apre la strada al ritorno alle urne il prossimo 10 ...