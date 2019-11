Per vivere felice devi imparare a lasciare andare

Fonte : dilei

(Di domenica 10 novembre 2019) Quante volte ci intrappoliamo in situazioni che non ci fanno stare bene e non ci rendono felici? Quante volte vorremmo cambiare vita ma non lo facciamo perché ci trasciniamo rapporti che stanno in piedi solo per paura di rimanere sole? Tante, non è vero? Aspettiamo pensando che le cose, prima o poi, cambino da sole, portando avanti relazioni scomode e che ci fanno soffrire, quando basterebbe trovare solo il coraggio di tagliare i famosi “rami secchi” per tornare a germogliare. La domanda più corretta, però, che ognuna di noi dovrebbe farsi è: a quanta felicità, vita, realizzazione, rinunciamo nutrendo ciò che nella realtà ci uccide pian piano? Solo tagliando tutto ciò che non ci rende felici potremmo tornare a sentire nuove energie e affrontare meglio la vita. Lamentarsi passivamente non porta a nulla, bisogna agire. Pensateci, quante volte vorreste cambiare tutto ma per ...

