Milano | piazza Duomo gremita per il Volo

Milano : in Galleria V.Emanuele Armani vince asta e rimpiazza Tim : Milano, 8 nov. (Adnkronos) – Con un’offerta di 1,9 milioni di euro di canone d’affitto annuo, Giorgio Armani Retail si è aggiudicata il negozio Tim nell’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II. Dopo 24 rilanci nella gara all’incanto, con una base d’asta di 670.440 euro, che si è tenuta negli uffici del Demanio di via Larga, il noto marchio della moda ha superato la concorrenza aggiudicandosi per i ...

LIVE Monza-Milano 6-9 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : i ragazzi di coach Piazza cercano l’allungo decisivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-10 Spinge sul muro Louati. 7-9 Ancora Galassi, che è l’unico a difendersi in questo terzo set. 6-9 Primo tempo vincente di Kozamernik, Milano cerca l’allungo decisivo. 6-8 Sfonda il muro Clevenot, che poi butta un urlaccio in faccia agli avversari. 6-7 Out Sedlacek dai nove metri. 6-6 Galassi c’è, i due pallegiatori stanno sfruttando tantissimo i propri centrali. 5-6 Colpo ...

LIVE Monza-Milano 16-14 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : ragazzi di Piazza in difficoltà nel secondo parziale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-15 Ancora un’invasione aerea di Monza, che sta facendo rientrare gli avversari nel set. 16-14 Kurek spedisce in rete la battuta. 16-13 Risponde con la stessa moneta Dzavoronok. 15-13 Si insacca l’attacco di Nimir da posto 2. 15-12 Erroracccio di pesaresi di seconda, alzata ingiocabile. 14-12 Invasione aerea di Kurek, che fa riavvicinare Milano. 14-11 Parallela vincente di ...

LIVE Monza-Milano 22-25 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : i ragazzi di Piazza si aggiudicano il primo parziale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:32 Le due formazioni non hanno di certo mostrato il proprio miglior gioco, tanti gli errori in battuta e le intese non sono ancora perfette. Ci si aspetta maggiore spettacolo nel secondo set. 22-25 Alletti chiude il primo set! 22-24 Nimir si becca un muro in faccia, attenzione. 21-24 Louati trova le mani da seconda linea. 20-24 Una stampatona di Kozamernik regala quattro set-point a ...

Milano - in piazza Vigili del Fuoco un uomo molesta due bambini di 4 anni al parco : Un episodio grave si è verificato ieri pomeriggio, lunedì 7 ottobre, a Milano, precisamente a piazza Vigili del Fuoco, in zona Lambrate, nel rione Rubattino. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, un uomo di etnia rom di 50 anni, già noto pregiudicato, ha molestato due bimbi di 4 anni che stavano tranquillamente giocando in un parco. A poca distanza da loro c'erano le loro mamme, che hanno assistito incredule alla scena che gli ...

Milano - migliaia di animalisti in piazza con l’On. Brambilla : “Cani e gatti come membri della famiglia e fisco leggero” : La rapida approvazione della pdl Brambilla che consente l’iscrizione degli animali nella famiglia anagrafica, la riduzione degli oneri fiscali a carico dei proprietari e un serio impegno per la tutela dei diritti degli animali, tutti, e in particolare il rapporto con quelli d’affezione. Sono le principali richieste di chi ha partecipato alla manifestazione “I nostri animali: una questione di famiglia”, che si è tenuta oggi a Milano, promossa ...

Clima : comitato FridayForFuture - 'siamo in 300mila in piazza a Milano' (3) : (AdnKronos) - "Non ci basta più avere un ministro che ci lascia qualche ora per scioperare quando in realtà è un nostro diritto. La scuola deve educare al cambiamento deve creare coscienze critiche e consapevoli che possono cambiare nell’effettivo la nostra città", hanno detto ancora i ragazzi del c

Clima : comitato FridayForFuture - 'siamo in 300mila in piazza a Milano' (2) : (AdnKronos) - I ragazzi del comitato hanno sottolineato che questo corteo è una manifestazione apartitica e apolitica: "Noi accettiamo nessun colore politico", sottolineano riferendosi anche ai giovani della Lega che sarebbero stati contestati in diverse città di Italia e anche a Milano. "Siamo stat

Clima : comitato FridayForFuture - 'siamo in 300mila in piazza a Milano' : Milano, 27 set.(AdnKronos) - "Siamo 300mila oggi in piazza". A dirlo sono i ragazzi del comitato Friday for Future di Milano che sono scesi in piazza oggi per la manifestazione per il Clima. Il corteo è partito intorno le 9.30 da piazza Cairoli. Ad aprire il corteo lo striscione ‘Siamo inarrestabili

Sciopero per il clima - migliaia di studenti in piazza a Milano. La folla intona cori e mostra cartelli : “Il pianeta è più hot di Alberto Angela” : “Milano presente, è in piazza per l’ambiente”. Scandendo questo coro, dal centro del capoluogo lombardo è partito il corteo del movimento dei giovani per il clima ‘Fridays For Future‘. A questo terzo Sciopero globale per sollecitare politiche contro i cambiamenti climatici stanno partecipando studenti di ogni età, dalle elementari all’università, da Milano e dalla provincia, ma anche bambini più piccoli ...

Piazzale Flaminio - evacuata Banca Popolare Milano per allarme bomba : Roma – Stamattina, intorno alle 9:30, è arrivata una chiamata anonima nella sede della Banca Popolare di Milano che ha affermato di come all’interno dell’edificio di Piazzale Flaminio ci fosse una bomba pronta ad esplodere. Il vicedirettore ha prontamente avvertito le forze dell’ordine. Immediatamente è scattata la procedura di emergenza, con l’intervento degli artificieri, della Polizia di Stato e di alcune ...

Milano. Primi interventi per la riqualificazione di piazzale Archinto : Ai nastri di partenza l’intervento di riqualificazione di piazzale Archinto. Sono iniziati i lavori relativi alla sostituzione della linea dell’acquedotto

Milano : flash mob in piazza Duomo contro l’uso delle pelli animali nella moda [GALLERY] : flash mob della Peta (organizzazione no-profit a sostegno dei diritti animali) in piazza Duomo a Milano contro l’uso delle pelli animali nella moda. L'articolo Milano: flash mob in piazza Duomo contro l’uso delle pelli animali nella moda [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.