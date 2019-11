Formula 1 | Bottas senza peli sulla lingua | “la mia situazione? Ad un certo punto diventa

Formula 1 – Bottas furioso sulla gestione del suo contratto : “diventa un dolore al culo quando…” : Bottas non nasconde il suo disappunto sulla gestione da parte della Mercedes del suo rinnovo di contratto La stagione 2019 di Formula è ormai quasi terminata: Lewis Hamilton si è aggiudicato ad Austin il suo sesto titolo Mondiale, chiudendo la sua gara al secondo posto, alle spalle del suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Il finlandese della Mercedes nulla ha potuto per rimandare i festeggiamenti del britannico, ma può comunque stilare ...

Formula 1 – Bottas vince ad Austin - ma Hamilton è campione del mondo : la classifica piloti dopo il Gp degli Stati Uniti : La vittoria al Gp degli Stati Uniti non basta a Valtteri Bottas, Hamilton è sei volte campione del mondo: la nuova classifica piloti dopo la gara di Austin Festa grande in casa Mercedes oggi al Gp degli Stati Uniti: Bottas si è aggiudicato la gara, ma gli applausi sono tutti per Lewis Hamilton, che ha conquistato il suo sesto titolo Mondiale. Il britannico ha chiuso la sua gara al secondo posto, aggiungendo preziosi punti nella classifica ...

Formula 1 - Lewis Hamilton è campione del mondo nonostante il secondo posto : a precederlo Bottas : Lewis Hamilton ha conquistato il suo sesto titolo mondiale in Formula 1 e adesso è ufficialmente campione del mondo. Al pilota Mercedes è infatti bastato il 2° posto nel GP degli Stati Uniti (in Texas) per avvicinarsi a - 1 dal record assoluto di Michael Schumacher. Ad Austin la medaglia d'oro è per

Formula 1 – Bottas soddisfatto a metà - Hamilton euforico e Verstappen… freddo : le prime parole dei protagonisti del Gp degli Stati Uniti : Hamilton campione del mondo, Bottas trionfa negli Stati Uniti: le prime parole dei protagonisti del Gp degli Stati Uniti E’ Valtteri Bottas il vincitore del Gp degli Stati Uniti, ma i festeggiamenti sono tutti per Lewis Hamilton: il britannico della Mercedes si è infatti aggiudicato oggi, grazie al secondo posto ad Austin, il suo sesto titolo Mondiale, confermandosi leggenda della Formula 1. Photo4/LaPresse soddisfatto per il ...

Formula 1 - Hamilton in ritardo ad Austin : Bottas parte in pole nel Gp Usa : In diretta la gara di Formula Uno del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesima tappa del mondiale di F1 2019. Vettel...

Valtteri Bottas partirà dalla pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 : Il pilota finlandese della Mercedes Valtteri Bottas partirà dalla pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, in programma domenica sera ad Austin, in Texas. Nelle qualifiche di sabato Bottas ha registrato il record sul giro prendendosi la

Formula 1 – Bottas in pole - Vettel alla 100ª prima fila in carriera : la griglia di partenza del Gp di Austin : Il finlandese partirà dalla pole per la quinta volta in stagione, con lui in prima fila Vettel: solo quinto Lewis Hamilton Sarà Valtteri Bottas a partire dalla pole position ad Austin, accanto a lui ci sarà Sebastian Vettel alla sua centesima prima fila in carriera. Alle spalle del tedesco ecco Verstappen e Leclerc, mentre Hamilton partirà quinto nella gara che potrebbe dargli il sesto titolo mondiale. Dietro il britannico scatterà Albon, ...

Formula 1 - Vettel non riesce a sorridere : “Bottas si è divertito più di me - sono stato troppo conservativo” : Il pilota tedesco mastica amaro per i dodici millesimi di differenza tra lui e Bottas, che hanno permesso al finlandese di prendersi la pole Dodici millesimi, a tanto equivale il distacco di Sebastian Vettel da Valtteri Bottas al termine delle Qualifiche del Gran Premio di Austin. Il finlandese partirà in pole position, mentre il tedesco accanto a lui in prima fila, pronto a sopravanzarlo allo spegnimento dei ...

Formula 1 - Bottas e i segreti della sua pole position : “abbiamo cambiato l’assetto e ha funzionato” : Il finlandese ha commentato in conferenza stampa la pole position ottenuta ad Austin, la quinta stagionale Valtteri Bottas spiazza tutti ad Austin e si prende la pole position, la quinta della stagione per il finlandese. Sono dodici i millesimi che separano il pilota della Mercedes da Sebastian Vettel, costretto ad accontentarsi del secondo posto in griglia. photo4/Lapresse Intervenuto in conferenza stampa, il driver finnico ha ...

Formula 1 – Bottas si esalta - Vettel recrimina e Verstappen si accontenta : le parole dei top-3 dopo le Qualifiche del Gp di Austin : Le sensazioni di Bottas, Vettel e Verstappen nel parco chiuso subito dopo la conclusione delle Qualifiche del Gran Premio di Austin Quinta pole position in stagione per Valtteri Bottas, che sorprende tutti ad Austin firmando il miglior tempo e beffando Vettel di dodici millesimi. Una prestazione pazzesca quella del finlandese, che si prende la prima piazzola in griglia con il nuovo record della pista, utile a tenere dietro il tedesco della ...

Formula 1 – Bottas resiste - 4 punti dividono Hamilton dal 6° titolo : la nuova classifica piloti dopo il Gp del Messico : Il britannico vince in Messico e allunga su Bottas, al britannico mancano quattro punti per laurearsi campione del mondo Mancano solo quattro punti a Lewis Hamilton per laurearsi campione del mondo per la sesta volta, Valtteri Bottas allunga la contesa ad Austin, piazzandosi terzo in Messico dietro il compagno di squadra e Sebastian Vettel. Solo una questione di tempo per il driver di Stevenage, autentico protagonista oggi in una gara ...

Formula 1 – Hamilton si toglie un peso - Vettel si arrende e Bottas sorride : le parole dei top-3 nel parco chiuso in Messico : Sensazioni leggermente contrastanti nel parco chiuso tra i primi tre classificati del Gran Premio del Messico, piloti Mercedes più felici rispetto a Vettel Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Messico, il pilota della Mercedes taglia per primo il traguardo e si avvicina al sesto titolo mondiale, sfuggito oggi solo per il terzo posto di Bottas, classificatosi dietro Sebastian Vettel. Un risultato esaltante per il britannico, intervenuto ...

Formula 1 – Bottas svela la dinamica del suo incidente : “volevo fare la pole - vi spiego perchè ho perso il controllo” : Valtteri Bottas spiega le dinamiche dell’incidente avuto nel Q3 delle qualifiche del Gp del Messico: il pilota Mercedes svela di essere slittato su della polvere dopo aver preso male una curva Qualifiche del Gp del Messico amare per Valtteri Bottas. Il pilota Mercedes, nel tentativo di fare la pole nel Q3, è finito contro il muro uscendone fortunatamente illeso. Nel post gara Bottas ha spiegato così le dinamiche dell’incidente: ...

Formula 1 – Verstappen punito dalla FIA per non aver rallentato dopo il crash di Bottas : 3 posizioni di penalità in griglia : La FIA ha deciso di punire Max Verstappen per non aver rallentato in regime di doppia bandiera gialla dopo l’incidente di Bottas: il pilota Red Bull ha ricevuto 3 posizioni di penalità in griglia Nessun accenno di investigazione durante la gara ma, a motori spenti e con ‘colpevole’ ritardo, la FIA ha deciso di porre Max Verstappen ‘under investigation’, prendendo in esame il suo comportamento in merito alle ...