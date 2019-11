A Report l’ex questore di Torino Fu lui ad accorgersi che nel 2018 la Juventus dava

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 10 novembre 2019) La puntata di domani ditorna a trattare della Juve e degli ultras. Il Fatto Quotidiano riporta oggi un’anticipazione di quello che andrà in onda e scrive che l’interrogativo è se la denuncia della Juve del 2008, da cui è partita l’indagine che ha portato ai numerosi arresti, sia stata spontanea Rispondedi, Francesco Messina, oggi allo Sco, con una lettera riservata (e ancora inedita) datata aprile. Ilsi è accorto che laFc sta ancora fornendo biglietti agli ultras senza farli pagare. “Atteggiamento – si legge – inopportuno” . E Messina dice a: “La mia lettera è lo spartiacque perché la società non ha più scampo: non può, se è una società seria, non prendere in considerazione una situazione che poi la può vedere non solo come vittima, ma la potrebbe vedere a un certo punto connivente” . L'articolo A...

