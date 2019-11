“Su Ilva serve una pausa di riflessione” Parla Amendola | pretore ambientalista

Fonte : ilfoglio

(Di sabato 9 novembre 2019) Roma. Non è più “d’assalto” (è andato in pensione), ma è ancora l’irriducibile di “In nome del popolo inquinato” (otto edizioni). “E non pensate che mi sia arricchito. I diritti sono andati a Legambiente”. E poi è blogger del Fatto quotidiano, dove scrive: “Il miglior rifiuto è quello che no

CarloCalenda : Cosa fare su #ILVA senza perdere tempo con stravaganze e fesserie. @GiuseppeConteIT @ItaliaViva @pdnetwork - CarloCalenda : Credo di aver risposto a ogni possibile domanda su ILVA. Ho avvertito dopo il voto sullo scudo PD e ItaliaViva del… - borghi_claudio : Battaglia legale del secolo su ILVA? Ciao core! Già a Luglio si sapeva pubblicamente che se non si rimetteva lo scu… -