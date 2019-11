“Sei unico” Raffaella Mennoia | la dedica più dolce nel momento più duro della sua vita

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 9 novembre 2019) Un messaggio che tocca il cuore e che non passa inosservato quello di, autrice di Uomini e donne al centro in estate delle polemiche, verso il suo amico a quattro zampe. “Lasciate entrare il cane coperto di fango, si può lavare il cane e si può lavare il fango.. Ma quelli che non amano nè il cane nè il fango.. quelli no, non si possono lavare”, recita una delle frasi più famose del poeta francese Jacques Prevert. “Il cane è un gentiluomo. È sincero, non mente, non inganna, non tradisce, è generoso, è altruista, ha fiducia”, scriveva il grande Mark Twain. “Se guardi negli occhi il tuo cane, come puoi ancora dubitare che non abbia un’anima?”, si domandava il grande Victor Hugo. Parole, interrogativi ed emozioni che soltanto chi possiede un cane può capire, cogliere fino in fondo. È il caso di, nota “Non ti ho messo al mondo ma hai dormito sulla mia ...

divitosonia1 : @BiagioAntonacci ???????? sei unico!! ?????? - Mary198610 : @canyaman1989 @UmutDuY Sei Unico.....ancora auguri - formicheumane : RT @zjat07: @civati sei unico che si ricorda di #SilviaRomano -