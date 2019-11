Fonte : quotidianodiragusa

(Di sabato 9 novembre 2019): agruppi di stimolazione cognitiva per ultra 55enni. Il motto degli incontri èla tua. Al via il 4 dicembre

quotidianodirg : Salute, mantieni attiva la tua mente a Ragusa - Grazia26575506 : RT @_mirror_image_: ??Una vogliuzza per il giorno e una per la notte: salva restando la salute. “Io ho conosciuto persone nobili che hanno p… - Gianluc42631703 : @metellodsrosa Tutto, perché la polmonite potrebbe non passare , mentre un presidente dopo qualche anno passa. Quin… -